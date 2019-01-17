中彈的脫離險境 開槍的尋短不治

2019年01月17日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投市15日晚間發生槍擊案，賴姓男子疑因債務糾紛，持槍到南投市民族路巷內民宅，向林姓婦人開槍，1發子彈擊中腹部，婦人經輾轉送醫，開刀後脫離險境；賴男開槍後喝農藥尋短，經送醫急救，延至深夜仍告不治！

警方指出，賴男與林姓婦人是舊識，由於賴男長輩留下家產，林婦的堂弟曾向賴男借錢，嗣後，她堂弟沒有還錢且避不出面，賴男於是轉向背書的林婦索討400萬元欠款，詎料，竟因討債未果引發殺機！

南投警察分局偵查隊副隊長張文慈表示，警方15日晚間接獲報案，指稱在南投市民族路、軍功橋附近的民宅發生槍擊案，立即派員趕往現場，將賴男制伏，並查扣改造手槍2支、子彈18顆、彈殼2枚。

當時，賴男表情痛苦，自稱已喝下農藥，警方立即通知消防局救護人員到場，將他戒護送到南投醫院救治，急救至深夜不治。林婦先送南投醫院急救，再轉到台中中國醫藥大學附設醫院開刀，取出子彈後已無生命危險。

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(中國時報)