嘉縣166路公車1元優惠 延至6月
嘉義縣政府為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，去年7月1日起辦理市區公車166路線「嘉義高鐵站-台南鹽水」1元銅板價搭乘優惠活動，縣府建設處表示，由於運量有顯著成長，經與業者協調後，優惠活動將再延續至今年6月30日止，未來也將加強沿途候車亭修繕、站牌設計更新等，提升民眾搭乘舒適度。
根據縣府統計資料，166線公車行駛路線屬於偏鄉地區，截至2018年11月底，每月運載量都突破2400人次，搭載人數持續成長，兼顧偏鄉民眾交通需求。
建設處副處長蔡宗育表示，去年7月開始透過營運的阿里山客運獎勵措施，每班次平均搭乘人次從2.5人增加至4.7人，希望藉由1元銅板優惠價提升載客量。
建設處也指出，166路公車以鹿草鄉和義竹鄉親為主要服務對象，由高鐵至鹽水，途經故宮南院、長庚醫院及縣政府等重要地點，提供鹿草、義竹及鹽水居民便利就醫、遊憩與轉乘高鐵，今年度也新增稻江科技暨管理學院、鹿草圓山宮、活動中心及義稠里等4個站點，提升服務範圍。
(中國時報)
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