棒球搖籃 壽天國小球場獲經費修繕
高雄市岡山壽天國小少棒隊是全國少棒的常勝軍。民進黨立法委員邱志偉為了幫壽天國小繼續編織少棒夢，主動爭取高市教育局75萬元經費補助，協助修繕壽天國小棒球場，可望元月下旬前全面完成改善。
岡山地區是棒球選手培育的搖籃，高雄市3級棒球隊勁旅就在岡山地區，現有的岡山棒球場是3座簡易球場，平常提供給在地學校高苑工商、橋頭國中及壽天國小的棒球隊作練習使用，有時也會舉辦小型比賽。
3座球場中，以壽天國小的棒球場使用率最高，但設備最為簡陋，邱志偉接獲反映後，主動為小選手們請命，向高市府教育局爭取棒球場修建與改善計畫，日前教育局也通過核准補助經費75萬元，修繕工程也將陸續進行。
壽天國小校長潘芊邑指出，棒球場周邊安全防護網已使用多年，多處損壞已不堪使用，球員練習時只能盡量避開，另外部分區域防護鐵網也已損壞，在安全上產生漏洞，加上球場打擊練習區防護網太低，造成球員可能隨時會被飛球擊中的危險，因此球員練習打擊時，需時時顧及周邊安全，無法充分練習。感謝邱志偉為球場積極爭取經費，讓球場設施能夠全面改善。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。