棒球搖籃 壽天國小球場獲經費修繕

2019年01月17日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市岡山壽天國小少棒隊是全國少棒的常勝軍。民進黨立法委員邱志偉為了幫壽天國小繼續編織少棒夢，主動爭取高市教育局75萬元經費補助，協助修繕壽天國小棒球場，可望元月下旬前全面完成改善。

岡山地區是棒球選手培育的搖籃，高雄市3級棒球隊勁旅就在岡山地區，現有的岡山棒球場是3座簡易球場，平常提供給在地學校高苑工商、橋頭國中及壽天國小的棒球隊作練習使用，有時也會舉辦小型比賽。

3座球場中，以壽天國小的棒球場使用率最高，但設備最為簡陋，邱志偉接獲反映後，主動為小選手們請命，向高市府教育局爭取棒球場修建與改善計畫，日前教育局也通過核准補助經費75萬元，修繕工程也將陸續進行。

壽天國小校長潘芊邑指出，棒球場周邊安全防護網已使用多年，多處損壞已不堪使用，球員練習時只能盡量避開，另外部分區域防護鐵網也已損壞，在安全上產生漏洞，加上球場打擊練習區防護網太低，造成球員可能隨時會被飛球擊中的危險，因此球員練習打擊時，需時時顧及周邊安全，無法充分練習。感謝邱志偉為球場積極爭取經費，讓球場設施能夠全面改善。

(中國時報)