黃向羣傳將接掌北農董座

2019年01月17日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北農人事大搬風，北市府傳推薦前綠營議員黃向羣任董事長，由於黃去年初選失利，沉寂大半年，此次傳出接掌北農董座消息，引發外界關注。黃向羣上周未接電話，斷絕與外界聯繫，但他昨打破沉默受訪，對於人事案雖未正面承認，但也透露，參選落敗後，柯市長曾送暖說，「將來有機會，再過來幫忙」。

前北農總經理吳音寧去年解職下台，該職位由主祕路全利代理，董事長則由北市副市長彭振聲兼任，由於北市府先前因第一果菜市場改建案，慘遭外界圍剿，去年9月底由具工程專業的彭振聲接掌董座一職，彭也曾喊話盼專職北農董座，不過彭已升任副市長，北市府早有意另謀人選，其中與柯交情匪淺的黃向羣，即為口袋名單之一。

由於黃向羣曾獲新閣揆蘇貞昌大力輔選，加上黃跟柯文哲互動緊密，去年選舉期間，更曾多次陪同柯掃街，此次傳出接掌北農董座，被視為白綠複合的第一步。對此，黃向 怬C調表示，這實在是「言重了」，只是單一人事案，要當白綠橋梁自己還不夠份量。

不過，黃向羣也透露，去年初選意外落馬，就連柯市長也十分驚訝，曾私下表示，「將來有機會，再過來幫忙」，黃表示，當時99％是純慰問，至於未來是否接任北農董座，都還需作最終確認。

據悉，北市府和農委會將於17日會面討論相關事宜，另於24日舉辦臨時董事會和常董會議程，預估近期就能確認人選。

台北市政府發言人劉奕霆表示，關於北農人事尚在安排中，市長亦表示只要新任農委會主委上任後，將親自責成副市長彭振聲拜訪新任農委會主委，並討論相關人事安排，北市府也會積極與農委會溝通，讓北農能夠運作順暢，持續保障農民權益。

(中國時報)