兆豐農場種電 鳳林居民反對
生豐電力公司與新光兆豐休閒農場合作，將在鳳林鎮開發太陽能電廠，土地為兆豐農場所有，但鳳林鎮公所、當地居民不滿從頭到尾都不知情，放話要堅決反對，16日在公所舉行陳情會，居民反彈聲浪不斷，鎮長蕭文龍決議，將要求兩家開發單位派員舉行地方說明會，並舉辦部落會議跟居民說清楚。
不受尊重 沒開過說明會
生豐電力公司籌備處申請「生豐一期兆豐農場地面型太陽光電發電廠專案開發計畫」，選定兆豐農場鳳林鎮兆豐段216地號等166筆非都市土地，面積約66公頃，放置約5、6萬片太陽能板，依據「環境影響評估細目及範圍認定標準」可以免環評，已向能源局取得籌設許可，目前正向花蓮縣政府施工許可。
14日鳳林鎮公所、花蓮地政處、環保局、農田水利會等前往會勘，秘書徐誌謙說，現場向開發單位提出質疑，並當場否定農水路廢除要求，要求開發單位應舉辦公開說明會，另外也提出大面積開發會影響野生動物棲息地，造林地是否期滿等疑慮。
「一直有耳聞要蓋，沒想到是真的」劉姓居民指出，自己的地就在發電廠預定地正前方，一直有耳聞要蓋電廠，直到接獲公所陳情會通知，才知道這是真的，這麼大的工廠就在家門前，一啟用就是20年，中間會有什麼變數，誰也說不清，至今也從沒有任何說明會，完全不尊重在地居民。
鎮長決議 應辦部落會議
鳳林鎮公所昨上午在公所舉行陳情會，蕭文龍強調，一定與居民站在同一邊，會議中也決議，將要求開發單位辦理公開說明會，依據原基法要求舉行部落會議。
兆豐農場回應，會與開發單位擇期與居民舉行公開說明會。花蓮縣府地政處表示，開發案地目屬一般農業區農牧用地，縣府僅受理申請案，最終核准權在中央。
(中國時報)
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