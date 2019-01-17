三重賣菜郎 欲乘韓流進立院
新北市第三選區立委補選藍綠兩黨人選浮出檯面，國民黨由「三重賣菜郎」的文傳會副主委鄭世維出馬，對決民進黨的「綜藝大哥大」余天，鄭世維16日呼籲選民這次一定要把票投給他，把剩下8個月任期當作鑑賞期，做得好一試成主顧、下次要再繼續支持。
鄭世維盼韓三度為他助選
國民黨中常會昨日通過新北市、彰化縣、台南市及金門縣立委補選提名。新北市提名文傳會副主委鄭世維，彰化縣提名彰化縣前副縣長柯呈枋，台南市提名台南市黨部主委謝龍介，金門縣提名前金門縣議長洪麗萍。
自詡也是「賣菜郎」的鄭世維，除感謝李乾龍的提攜，也細數在新北市果菜運銷公司副總經理任內的許多建樹。他說，自己的從政經歷和韓國瑜相仿，去年12月26日三重立委補選消息傳出後，韓國瑜也在3天後的29日就勸進他參選。
鄭世維打趣說，「三」蘆選區無「三」不成理，同為賣菜郎的韓國瑜應該要三度來為他助選。
鄭世維也在記者會中提出政見，他表示，周杰倫的電影《天台》在對岸暢銷，但三重天台廣場卻已沒落多時，除了極力爭取統籌分配款、前瞻建設經費外，他也希望串連天台廣場、蘆洲鄧麗君故居、蘆洲國小並結合淡水漁人碼頭、金山鄧麗君安息之地，引入一日遊、二日遊的觀光人潮，新北市也要「貨出去、人進來，大家發大財」。
籲綠延攬余天任華視老總
鄭世維指出，余天是他尊敬的老前輩，招牌歌曲《回鄉的我》他也很愛唱，但余天身體微恙，「粗重的我來作、艱苦的讓年輕人來拚」，3月16日補選之後，民進黨應該借用長才、適才適所，延攬余天擔任華視總經理，為演藝界作貢獻。
鄭世維說，他在電視購物台有10天鑑賞期，他呼籲選民這次一定要把票投給他，剩下8個月任期當作鑑賞期，做不好當然下次就不要投給我，但「如果做得好，下次也要繼續支持」。
(中國時報)
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