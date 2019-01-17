消防局1年內 摸透竹科業務
中國時報
邱立雅／竹市報導
今年1月起新竹科學園區新竹市消防業務回歸竹市消防局管理，由於園區多使用、儲存有毒化學物質且廠區廣大，消防人員執行勤務更為複雜，消防局特別增派人手到二大隊辦理園區業務，並在去年10月開始交接轉移工作，未來還要走訪各園區廠商，了解空間配置以利救災。
原竹科園區轄內自設消防隊，成員不到10人，負責園區內所有安檢、救災以及成立單一窗口協助廠商消防安檢及檢修證照申請等工作，但今年起園區消防隊新竹市範圍回歸竹市消防局管理，約300多個廠家由竹市消防局負責。
1年走完流程並建檔
新竹市消防局長李世恭指出，竹市消防人力持續增加，原有的分隊人力配置在回歸前早已畫入科學園區，過去每次救災，竹市消防局也是傾全力支援，預計每次救災派遣3個分隊出勤，未來有了全消防局人力協助，將大大提升安全性。
針對園區原有消防業務，李世恭表示，消防局已增派約5名人手到二大隊大隊部，也從去年10月1日起逐步交接，將原有業務慢慢轉移，例如廠商安檢列管資料、盤點消防栓以利未來救災與檢測。李世恭進一步解釋，因不同廠家有不同設備，未來也要走訪包括台積電等科技廠房，了解空間配置等等，預計花1年的時間走完流程並建檔，確立工作細節。
林智堅天公壇祈福
由於竹市消防工作範圍擴大又變得複雜，為祈求新竹市消防工作與任務推展平安順利，新竹市長林智堅16日前往天公壇，與消防局各級幹部共同上香祈福，祈求消防人員值勤與執行任務諸事平順。林智堅指出，過去4年市府投入1.2億的經費更新消防裝備，更充實消防人力，感謝天公壇廟方從事公益慈善的付出。
(中國時報)
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