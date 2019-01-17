怪手不留情 破壞清代古墓群
彰化縣鹿港第一公墓內去年發包遷墓，計畫設置太陽能光電板，施工時挖出清代古墓群，卻未能即時擋住工程破壞，269座古墓群被毀壞僅剩40多座，讓文化界相當痛心！彰化縣文化局表示，將持續搶救及清理調查，包含墓葬區遺跡測繪與記錄、墓葬出土文物整理等研究與保護工作。
269座僅剩40多座
鹿港是台灣最早的海港商業城市，鹿港第一公墓古墓群，見證開發歷史，地上墓碑、地下墓穴，埋的是歷史資產的「寶」。文化界指出，去年6月，地方文史工作者就呼籲保護古墓，文化局10月才決議停工，目前僅保留「女同歸所」、「萬善同歸」等少數墓碑，其他都被嚴重破壞、清除。
歷史現場被挖掘的墓穴古物未清點，許多玉鐲子被串起來丟在角落、瓷盤等到處散落。學者痛批，從文化部、文化局到鹿港鎮公所，都沒把《文化資產保存法》放在眼裡，紙上轉來轉去，文物卻被毀損、破壞了。
文化局緊急搶救
鹿港鎮公所指出，接到停工通報，就要求包商停工了，包商也說，接到停工通知，並沒有再動工，現場到底是怎麼樣？是督導單位的責任。
文化局則表示，文化局在第一時間就徵詢專家學者給予協助，除檢討行政程序缺失和相關單位責任外，亦儘速依現場保存情形，辦理墓葬區緊急搶救及清理調查計畫。
文化局指出，未來持續測繪、記錄墓葬區遺跡、進行墓葬出土文物整理、研究與保護工作，並再召開專案小組會議，討論後續的處理原則，保存現有鹿港第一公墓的文化資產。
(中國時報)
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