嘉市府4事務官派任局處長

2019年01月17日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府公布第2波人事異動，新任觀光新聞處長張婉芬、教育處長葉國樑、文化局副局長林金龍代理文化局長、交通處長鄭君健等4位一級主管均是事務官，16日布達及宣誓就職，市長黃敏惠表示，用人「內升、適才適所」以利市政穩定發展。

第2波人事異動

市府公布這波人事調動：原觀光新聞處長黃緒信調任市府參議、原地政處副處長張婉芬升任觀光新聞處處長、原文化局長林青萍調任市府簡任祕書、原文化局副局長葉國樑升任教育處長、原市府祕書林金龍升任文化局副局長並代理局長、原建設處副處長蔡宗穎調任市府祕書、原參議鄭君健接任交通處長並於1月14日上任。

16日市府辦理新任局處長暨所屬機關首長聯合布達宣誓典禮，市長黃敏惠主持，主計處長阮鼎元監交。

以內升為原則

黃敏惠表示，人事調整力求「適才適所」，以「內升」為原則，以利市政發展穩定往前走，局處首長需歷練豐富的行政資歷，這些歷練會帶來成長，行政單位必須做到「本位」的專業，同時要跳脫自我本位，具備整體觀的大格局，期勉市府同仁做專業、敬業、有溫度、努力的人。

黃敏惠說，新任的局處長有4、5、6年級生，他們都從基層做起，行政歷練完整，後續也將有新人才加入市府團隊，市府施政須秉持正派、廉能的核心價值。

黃敏惠上任後2波人事調動，財稅處長林瑞彥、智科處長林立生、建設處長陳光興等3人是政務官任用，副市長、工務處長、都發處長等3職務尚懸缺、衛生局長職缺正向北醫大商調張耀懋，其他局處長均為事務官。

(中國時報)