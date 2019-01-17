三鳳中街打頭陣 跟著市長發大財
農曆春節即將到來，為推廣高雄特色商圈，市府經發局與11個特色商圈合作舉辦「2019高雄過好年」系列活動，16日由代理局長高鎮遠與各商圈代表於三鳳中街宣布活動開跑，令高雄的商圈充滿年節歡樂的氣氛。
年貨大街有「北迪化、南三鳳」之稱，高鎮遠昨日偕同商圈代表，手持「高雄過好年」主題撲克牌與豬事大吉福袋，象徵「同花大順 、行運一條龍」，為過好年系列活動揭開序幕。
送小紅包 印Q韓圖案
現場並曝光市府首度以高雄市長韓國瑜為設計主題的春節小紅包，Q版韓市長身著唐裝圖案呼應年節氣氛可愛吸睛，紅包袋印有「高雄發大財」燙金字樣經典名句，祝福市民「豬」事大吉，跟著韓國瑜走，新年必定發大財。
系列活動將於三鳳中街於元月19日下午1時揭開序幕，當天安排「買年貨抽福袋」活動，只要憑三鳳中街任一店家消費收據，即可免費兌換限量精心設計的「年貨攻略撲克牌」，還可參加復古戳戳樂抽福袋，限量100名送完為止。年貨達人也將在「三鳳中街年貨攻略」粉絲頁分享挑選年貨的密技心法，教民眾掌握訣竅選購美味又安全划算的年貨。
炒熱氣氛 11商圈接力
經發局表示，「高雄過好年」系列活動已邁入第21年，今年有三鳳中街、新堀江、南華、鹽埕堀江、六合國際觀光夜市、甲仙、興中、後驛、光華觀光夜市、忠孝國民、青年家具街商圈等11個商圈參與，將從19日至28日於各商圈接力舉辦活動炒熱年節氣氛，現場皆會發放韓國瑜的春節小紅包，邀請全台民眾到高雄各地的商圈逛街、辦年貨。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。