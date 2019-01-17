三鳳中街打頭陣 跟著市長發大財

2019年01月17日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

農曆春節即將到來，為推廣高雄特色商圈，市府經發局與11個特色商圈合作舉辦「2019高雄過好年」系列活動，16日由代理局長高鎮遠與各商圈代表於三鳳中街宣布活動開跑，令高雄的商圈充滿年節歡樂的氣氛。

年貨大街有「北迪化、南三鳳」之稱，高鎮遠昨日偕同商圈代表，手持「高雄過好年」主題撲克牌與豬事大吉福袋，象徵「同花大順 、行運一條龍」，為過好年系列活動揭開序幕。

送小紅包 印Q韓圖案

現場並曝光市府首度以高雄市長韓國瑜為設計主題的春節小紅包，Q版韓市長身著唐裝圖案呼應年節氣氛可愛吸睛，紅包袋印有「高雄發大財」燙金字樣經典名句，祝福市民「豬」事大吉，跟著韓國瑜走，新年必定發大財。

系列活動將於三鳳中街於元月19日下午1時揭開序幕，當天安排「買年貨抽福袋」活動，只要憑三鳳中街任一店家消費收據，即可免費兌換限量精心設計的「年貨攻略撲克牌」，還可參加復古戳戳樂抽福袋，限量100名送完為止。年貨達人也將在「三鳳中街年貨攻略」粉絲頁分享挑選年貨的密技心法，教民眾掌握訣竅選購美味又安全划算的年貨。

炒熱氣氛 11商圈接力

經發局表示，「高雄過好年」系列活動已邁入第21年，今年有三鳳中街、新堀江、南華、鹽埕堀江、六合國際觀光夜市、甲仙、興中、後驛、光華觀光夜市、忠孝國民、青年家具街商圈等11個商圈參與，將從19日至28日於各商圈接力舉辦活動炒熱年節氣氛，現場皆會發放韓國瑜的春節小紅包，邀請全台民眾到高雄各地的商圈逛街、辦年貨。

(中國時報)