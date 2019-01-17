基市迎金豬 百人揮毫贈春聯
迎接金豬年到來，基隆市長林右昌與文化局長陳靜萍16日在市務會議後記者會宣布，「豬年百福臻–己亥揮毫迎新春」活動將於20日下午2時在基隆文化中心大廳盛大舉行，現場將邀請到書法名家，並聚集百位民眾一起揮毫，祈求新的一年風調雨順。
今年「豬年百福臻─己亥揮毫迎新春」活動，由基隆市文化局承辦，基隆市書道會、基隆市中正國中協辦，將由中正國中民俗體育班扯鈴開幕演出，並邀請基隆在地書法家與學生代表，共同金豬開筆迎新春，象徵書法文化傳承與世代薪傳。
陳靜萍表示，20日當天邀請張明萊、陶晴山、馬水城等多位書法老師以精湛筆力寫下祝福春聯，現場免費致贈給參加朋友們帶回家張貼，為新年討個好彩頭。
陳靜萍說，現場也有同樂寫春活動，主辦單位準備文房四寶，讓有興趣的朋友當場寫下屬於自己的祈福春聯；另有豬年吉祥印，供民眾鈐印專屬特色紅包袋等活動，歡迎市民朋友們踴躍參加這場迎春響宴，同時體驗書藝與漢字之美，另外還有文化局歷年精美的印刷品供民眾免費索取。
記者會上，文化局也邀請到長樂國小葉語婕及德和國小林侑宇同學，以及他們的指導老師謝秉正，在現場揮毫寫春聯，主辦單位表示，林右昌在20日的活動當天也會親自參與，希望讓市民朋友都能在金豬年討個好彩頭。
(中國時報)
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