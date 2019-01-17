春節疏運 改走幸福公鹿通樂

2019年01月17日 04:10 中國時報 葉德正 、 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

春節連假將至，公路總局預估新北塞車熱點將出現在烏來、八里渡船頭、台64線板橋、中和段、台64線五股交流道，建議避開；另公路總局將台9線規畫為國道5號替代路線，增設「幸福公鹿」牌面，導引民眾跟著「幸福公鹿」，走替代路線不迷路。

公路總局表示，春節車潮分兩波，第一波返鄉團圓車流預計自2月1日中午起開始出現南向車流，集中於2月1日下午至4日上午；第二波預計自2月5日中午起至6日下午出現初二回娘家車潮，收假車潮則預估出現在2月9日下午至2月11日上午。

公路總局說，新北交通壅塞「熱點」預估會出現在台2線台2乙線竹圍到淡水路段、台9甲線烏來風景區、台15線八里渡船頭路段、台64線板橋至中和路段、台64線五股二交流道至國道1號五股交流道高架路段等5個路段。

春節期間出國，用路人可以利用台61線作為台北往返桃園機場的替代道路，西濱快速公路台61線觀音至新豐高架路段已通車，可通往濱海沿線永安漁港等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統台66、68線，與國1、國3形成區域路網，形成北部地區中、短程主要運輸走廊。

為紓解國5部分車流，台9線規畫為國道5號替代路線，公路總局在螢光黃底替代路線指引標誌上方，增設「幸福公鹿」牌面，導引民眾跟著「幸福公鹿」走，替代路線不迷路。

台北區監理所表示，2月1日至2月10日，有14家業者86條國道客運路線配合提供優惠，平均優惠額度約為原價85折，搭乘國道客運、台鐵及高鐵後轉乘在地客運或市區客運，民眾使用電子票證即可享有轉乘一段票免費優惠。

(中國時報)