消防界變形金剛 高效能化學車全台最猛

2019年01月17日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市政府消防局斥資3800萬元，添購全台唯一1輛「高效能化學車」，暫配置在埔心消防分隊，高效能化學車不但瞬間出水能力是傳統消防車的6倍，還有高威力消防泵、泡沫原液泵，搭配高流量長射程清水、泡沫兩用砲塔，堪稱是消防車中的「變形金剛」。

桃園市消防局表示，2017年1月的泰豐輪胎工廠大火燒了14個小時，一口氣燒毀數十萬條輪胎，為了加速滅火，當時和桃園國際機場協調派1輛高效能化學車支援，發現這台高效能化學車威力十足，砲塔每分鐘出水量高達6000公升，瞬間出水力是傳統消防車的5至6倍，桃園市長鄭文燦了解後指示消防局研議採購，2018年12月交車後停放在埔心分隊。

桃園市消防局第二大隊組長王信副表示，這台高效能化學車跟一般化學車一樣有清水、泡沫、乾粉3種以上滅火劑，但加配高威力消防泵和泡沫原液泵，搭配高流量長射程清水、泡沫兩用砲塔，堪稱是消防車中的「變形金剛」。

王信副表示，高效能化學車主要針對無法近距離滅火的高熱、高危險現場，讓消防隊員在安全範圍內迅速壓制火勢，在火警初期就能避免災害擴大，車頭的熱顯像儀也能用來尋找起火處，目前配置在埔心消防分隊，由各大隊安排隊員受訓，未來不但能守護桃園南區，一旦北區需要支援，也能火速趕往。

(中國時報)