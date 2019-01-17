朝陽科大 台灣唯一進榜私立科大
英國泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education）公布2019全球新興經濟體大學排名，共有來自世界43國、450所大學上榜。台灣部分，創校僅25年的朝陽科技大學擠入前350+，且連續2年蟬聯台灣唯一進榜的私立科大，國際化表現受矚目。
這項評比對象為英國富時集團（FTSE）列為新興經濟的國家與地區，朝陽科大校長鄭道明表示，考核項目包括教學、研究、論文引用、國際視野及產業收入共5個面向、13項嚴謹的績效指標，藉以衡量各大學實力表現，台灣僅3所科技大學上榜。
鄭道明強調，朝陽在多項國際化權威排名表現亮眼，除榮獲2019全球新興經濟體大學排名350+殊榮，也榮獲2019年全球電腦科學領域排名600+、全球最佳大學排名1000+等排名，單是計算英國泰晤士評比各項排名，朝陽就奪下7項佳績。
朝陽科大研發長徐松圻指出，朝陽與超過640所海外學校簽訂學術合作協議、交流遍及世界五大洲，也持續禮聘國際級大師加入教學與研究，今年就禮聘美國波特蘭州立大學工程與科技管理系教授戴姆為榮譽特聘講座教授、其學術研究成果豐碩。
英國泰晤士報高等教育全球大學排行榜總編輯菲爾‧巴蒂說，大學致力提升世界排名與聲譽、研究，有助激發良性競爭、合作，提升辦學品質。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。