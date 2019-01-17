曾文水庫吃緊 1月降雨量僅1毫米
去年11月起全台進入枯水期，曾文烏山頭水庫今年1月迄今降雨量僅1毫米，僅占往年平均降雨量1成，蓄水量幾乎零進帳，南區水資源局表示，目前大台南地區供水正常，足以支應民生用水至今年汛期來臨前，但也呼籲民眾節約用水。
南水局統計去年10月迄今，南部地區平均降雨量約為歷年同期2成左右，其中曾文烏山頭水庫去年12月降雨量僅3毫米，今年1月迄今降雨量更只有1毫米，相較往年1月同期平均降雨量26毫米，可說僅有零星進帳。
南水局副局長鄒漢貴指出，目前南部各地區水情穩定正常，其中南化水庫蓄水量6752萬噸、蓄水率72％，曾文烏山頭水庫合計蓄水量3億7886萬噸、蓄水率64％，比去年1月曾文烏山頭水庫蓄水量3億噸，足足多出7000多萬噸用水。
鄒漢貴表示，去年6月曾文水庫蓄水率一度跌到僅剩2％，使得南部水情緊張；去年下半年曾文水庫進行提升增加庫容工程，由滿水位227公尺增為230公尺，可增加5500萬立方公尺的蓄水量，目前曾文烏山頭水庫的蓄水量充足，應不會重演去年缺水的情況。
鄒漢貴表示，扣除嘉南大圳一期稻作所需2億3000萬噸灌溉用水，曾文烏山頭水庫剩下1億5000噸蓄水量，以台南地區每日平均民生用水量60萬噸計算，足以供應大台南地區民生及工業用水至7月汛期來臨；若今年3、4月清明時節能獲得降雨補充，水情更穩定無虞。
(中國時報)
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