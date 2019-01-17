高雄草地音樂會 E.T.來了
高雄草地音樂會2009年至今共吸引逾24萬人次在高雄市立美術館草坡席地而坐，伴著星光欣賞美妙音樂；今年草地音樂會3月將再度登場，推出《E.T.外星人》與《新天堂樂園》電影音樂會，票價499元，18日中午準時開賣。
2009年高市文化局首創「沒有椅子的音樂會」，10年來共24檔、43場精彩演出，至少24萬人次參與，今年草地音樂會續辦，規畫3月9日、10日《E.T.外星人》、3月16日、17日《新天堂樂園》2場全版電影音樂會。
文化局指出，草地音樂會《E.T.外星人》由楊智欽指揮，《新天堂樂園》則由美籍的迪亞哥提貝里歐（Thiago Tiberio）指揮，電影音樂部分均由高雄市交響樂團現場演奏，盼藉磅礡影音喚起觀眾心靈悸動。
名導史蒂芬史匹柏1982年名作《E.T.外星人》膾炙人口，曲目深植人心，曾獲奧斯卡原創配樂、音效、音效剪輯等大獎；而《新天堂樂園》則是奧斯卡、金球獎最佳外語片，草地音樂會現場將演奏義大利音樂教父顏尼歐莫利克奈的經典配樂。
文化局邀市民與親友一同坐在綠茵草坡上享受輕食、看電影、聽高市交現場演奏，元月18日中午將在兩廳院售票系統開賣，票價499元，同場次同時購買4張享9折優惠，詳情可上高雄市愛樂文化藝術基金會官網查詢。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。