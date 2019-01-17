高雄草地音樂會 E.T.來了

2019年01月17日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄草地音樂會2009年至今共吸引逾24萬人次在高雄市立美術館草坡席地而坐，伴著星光欣賞美妙音樂；今年草地音樂會3月將再度登場，推出《E.T.外星人》與《新天堂樂園》電影音樂會，票價499元，18日中午準時開賣。

2009年高市文化局首創「沒有椅子的音樂會」，10年來共24檔、43場精彩演出，至少24萬人次參與，今年草地音樂會續辦，規畫3月9日、10日《E.T.外星人》、3月16日、17日《新天堂樂園》2場全版電影音樂會。

文化局指出，草地音樂會《E.T.外星人》由楊智欽指揮，《新天堂樂園》則由美籍的迪亞哥提貝里歐（Thiago Tiberio）指揮，電影音樂部分均由高雄市交響樂團現場演奏，盼藉磅礡影音喚起觀眾心靈悸動。

名導史蒂芬史匹柏1982年名作《E.T.外星人》膾炙人口，曲目深植人心，曾獲奧斯卡原創配樂、音效、音效剪輯等大獎；而《新天堂樂園》則是奧斯卡、金球獎最佳外語片，草地音樂會現場將演奏義大利音樂教父顏尼歐莫利克奈的經典配樂。

文化局邀市民與親友一同坐在綠茵草坡上享受輕食、看電影、聽高市交現場演奏，元月18日中午將在兩廳院售票系統開賣，票價499元，同場次同時購買4張享9折優惠，詳情可上高雄市愛樂文化藝術基金會官網查詢。

(中國時報)