在花蓮大口呼吸 縣府拚觀光

2019年01月17日 04:10 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣政府觀光處出招，本月16日至31日舉辦「我在花蓮大口呼吸」照片集讚贈獎活動，邀請大家一同到花蓮呼吸新鮮空氣，積極為好山好水的花蓮促銷。

縣府觀光處長唐玉書說，花蓮的自然環境及人文風情，得天獨厚。為推廣花蓮縣各旅遊景點到訪遊客數，歡迎大家在活動期間內，於「花蓮觀光粉絲團」Facebook粉絲專頁，上傳本人在花蓮縣境內任何景點作勢大口呼吸的相片，享受花蓮的清爽好空氣。

花蓮觀光粉絲團也將於活動結束後統計每張照片的按讚數，獲得最高按讚數的前2名參與者，可獲得立榮或華信航空國內線花蓮來回機票各2張，累積按讚數第3名至第32名的參與者，每人可得到花蓮縣吉祥物紅面鴨玩偶一個！

唐玉書表示，縣府希望藉由「我在花蓮大口呼吸」臉書活動，讓大家來後山好好放個假，呼吸新鮮空氣，找回煥然一新的自己。不僅可一邊盡情大口呼吸來自中央山脈、太平洋的清新空氣，一邊能遊賞花蓮名勝、品嘗在地美食，澄靜身心靈，增添生活情趣。

(中國時報)