江哥捐錢挺黃埔 總部掛蔣公肖像
民進黨立委劉世芳以凍結預算手段，逼陸軍官校改校歌，引起校友強烈反彈。早年就讀空軍官校，也曾在陸官接受入伍生訓練的金門立委補選參選人陳滄江16日捐款1萬元，響應支援陸官校慶活動，競選總部也高掛蔣公肖像和大幅國旗，不一樣的形象包裝吸引鄉親注意和討論。
因不滿民進黨脫離民意，在去年8月31日退黨的陳滄江說，民進黨應努力做好兩岸關係和拚經濟才對，卻不停搞枝枝節節的小事，本末倒置作法讓人失望，因此他要以實際行動傳達對陸官校歌歷史背景、傳統的尊重。
立委劉世芳以陸官校歌前3句「怒潮澎湃、黨旗飛舞、這是革命的黃埔」中的「黨旗飛舞」，是黨國不分，開民主倒車，而針對陸軍司令部教育訓練業務原列8333萬7000元業務費，提案凍結333萬7000元。
陳滄江說，他在空軍幼校畢業後，曾於1974年在陸軍官校受訓半年，迄1977年因為要協助身障寡母撐起家計及照顧弟妹，而以肄業生身分離開空軍官校，但他一直感念當時空軍官校長官及同學對他的疼愛，讓他順利取得空軍官校肄業證書，進而補修完大學學位，以及後來順利修讀碩、博士學位。
陳滄江的競選總部在金城車站旁，金城鎮公所的正對面，走進去即可見到1面大幅青天白日滿地紅國旗，還有數10年歷史的蔣公遺像及「永懷領袖」標語。
陳滄江強調，他以官校生為榮，希望將愛國精神表現在競選總部的整體意象，而爭取軍公教警消勞人員退休年金權益，也將是他進軍立法院後要推動的主要政見之一。
(中國時報)
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