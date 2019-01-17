竹檢辦美展 貓畫好療癒

2019年01月17日 04:10 中國時報 羅浚濱／竹縣報導

新竹地檢署2019年第一檔藝文空間聯展，16日邀情新竹市美術協會8位藝術家，在1樓大廳等處展出50幅精美作品，不僅可減低民眾對地檢署冰冷的印象，檢察官們也直說這些藝術品很有療癒作用。

「黑貓、白貓就是沒看過綠色和藍色的貓！好可愛喲！」新竹市美術協會理事長江雨桐，在地檢署大廳展出4幅以貓為主題的油畫，被檢察官們認為最有療癒效果。

江雨桐說，她在南非遊學時遇到搶劫，畫筆等財物都被歹徒搶走，南非治安不好，真的好可怕，回台灣後畫了這4幅回憶在南非時的油畫，各有命名連起來叫「咪咪的故事」。

在地檢署的聯展作品有油畫、水彩、水彩速寫、粉彩、複合媒材、皮革工藝及攝影，藝術家們紛向檢察長徐錫祥等人介紹作品的特色，有的說為了這次展覽，日前加緊趕工完成，作品還是首次公開亮相。

檢察長徐錫祥頗懂藝術，頻頻詢問參展者畫作創作等問題，他說岳父退休後學了3年的油畫，還獲得全國最難得獎之一的大墩美展，家裡放了一堆岳父的作品，非常感謝藝術家們提供作品展覽，讓地檢署更有人文氣息。

主任檢察官林奕文和陳玉華說，檢察官每天都偵辦犯罪案件，都是看到社會的陰暗面，經過藝廊看看藝術作品，多少可以疏壓，心情也會好一點，應該也能讓民眾感到地檢署不是那麼冰冷。

(中國時報)