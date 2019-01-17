萬海航運 捐贈行動廚房
台灣是全球天然災害風險最高地區之一，為提升救災效率，萬海航運16日捐贈行動廚房給1919食物銀行，包括20呎貨櫃改裝的廚房主體、全套廚具冷凍設備，並捐助3年拖車經費，由總經理謝福隆代表捐贈；讓災民與救災人員能享用熱食，平時則作為學童提供食育體驗。
行動廚房捐贈儀式16日在食物銀行台中園區舉行，衛福部社會救助及社工司長李美珍、台中市社會局副局長陳坤皇等參加。李美珍說，萬海航運捐贈的行動廚房，希望未來在全國各地都能看到該廚房的服務。
謝福隆表示，該公司提供「愛心貨櫃」協助天然災變及國際人道救援物資的免費協運，近年也透過二手貨櫃捐贈，支持非營利組織將貨櫃改建成教室、安置住所、醫療診間等；萬海也認同行動廚房設置的意義，期引發更多善的循環，讓貨櫃運用更廣泛。
1919食物銀行總監張謙方說，行動廚房是20呎的萬海貨櫃，當貨櫃如變形金剛開展時，車體內包含煎煮烤炸功能的各式廚具、冰箱及水電等配備，一應俱全，備有水箱、太陽能板，水電可自給無虞。
當災難發生時，救助協會就會立刻出動1919食物銀行物流車隊（5部常溫/冷藏貨車），帶上台中園區中央廚房製作的冷凍調理包，提供災民與救災人員24小時不斷炊的熱食；估計行動廚房就定位後，1.5小時內即可供餐，最高可同時供500人用餐。
(中國時報)
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