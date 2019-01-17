土庫庄役場活化 帶動休閒風潮

2019年01月17日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

85年歷史的雲林縣土庫庄役場（舊土庫鎮公所）修繕完成後，一直未找到合適的定位，土庫鎮長張榮麗積極活化，引進雲林虎尾溪社區大學，成為該社大土庫教學中心，讓學員學習及展演為地方帶動人氣及休閒風潮。

土庫庄役場建於1934年，融合歐、日建築風格特色，內部迴廊、閣樓幽幽、天井朗朗、典雅大器，透過文化保存與整修再生，由於位於土庫老街端首，扮演著引領遊客深入老街古屋群的重要角色。

張榮麗了解，參與社大課程的鎮民不少，為方便就近上課，將庄役場提供給雲林虎尾溪社區大學做為土庫教學中心，並成為台灣農業經理人、雲林縣農業經理人兩協會友善農特產品的展售場所，讓古建築多元利用。

雲林虎尾溪社大執行長戴守谷說，該社大課程豐富，有茶道、書法、繪畫、拼布、木工等，除了教學，展演更是精彩，為古色古香的庄役場增輝。

台灣農業經理人協會理事長謝萬來指出，土庫庄役場是老街之首，是整合地方特色的好所在，有助提升在地形象、展售在地好物產。

張榮麗希望透過舊空間活化帶給土庫鎮城市美學的新想像，漫步舊街區，抬頭看小鎮特色立面，觀察花磚與花窗的趣味，品賞百年產業及小吃。

(中國時報)