澎湖電廠關懷獨居老 長輩笑呵呵
寒冬送暖，澎湖台電尖山發電廠16、17、18日一連3天專車接送湖西鄉215名獨居弱勢老人採買年貨，每人3000元花費台電全買單，阿公阿嬤們買得過癮笑呵呵，稱讚是好厝邊。
位於澎湖湖西鄉的台電尖山發電廠敦親睦鄰回饋鄉里，特別關懷援助經濟弱勢及急難救助；日前時令冬至，走訪湖西鄉22村里40戶弱勢貧困家庭致贈每戶3000元慰問金。
趁著農曆過年前，台電再辦獨居老人採買年貨及團圓圍爐餐會活動，鄉親們好歡喜。
今年台電擴大規模辦理，原先9村181人增加為14村215名老人，每人最高花費額度3000元，16日起連續3天採買年貨。
全程「一條龍」貼心服務，尖山電廠廠長歐致誠親自帶隊，雇用大巴士巡迴湖西鄉果葉村、湖東村、湖西村接載60名獨居老人前往全聯福利社採購年貨，每位老人都安排電廠員工專人陪同選買平日所需民生用品。
免費購物金的2個多小時採買活動，阿公阿嬤們花得痛快、買得過癮，台電最後再協助老人將購買用品打包裝箱，派遣專車運送回家，大夥豎起大拇指稱讚：「台電揪感心！」
歐致誠表示，老吾老以及人之老，看著老人們大包小包滿載而歸好滿足，台電關懷鄉里扮演好鄰居，也期許拋磚引玉發揮人間大愛一起做善事。
(中國時報)
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