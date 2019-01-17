倒塌害14命 雲翠建商50萬交保

2019年01月17日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮0206地震造成雲門翠堤大樓倒塌，釀14人死亡，建商負責人劉英麟涉違法借牌營造又「偷工減料」，檢方去年6月底依過失致死罪嫌起訴並聲押獲准，日前延押期滿，75歲的劉英麟向法官請求年邁且罹病，裁定以50萬元交保獲釋。

花蓮大地震即將屆滿1周年，花檢署調查發現雲翠大樓建案實際負責人劉英麟未找具土木技師資格的包商，除了建造、監造「自己來」，施工過程又涉嫌偷工減料，大門梁柱內鋼筋明顯短接，造成耐震力不足，最後不堪強震「軟腳」塌陷。

檢方去年6月將建商劉英麟、建築師游德榮、土木技師陳禎祥涉及業務過失致死、違反建築成規等罪，依過失致死罪嫌將三人起訴，由於劉男在當年建造雲翠大樓時，就因詐貸及詐購建材及施工近億元，遭判刑6年，法官懷疑有串證之虞裁定羈押禁見。

劉英麟期間4次聲請停止羈押，不過因規避執行遭通緝紀錄，且劉名下已無財產，懷疑他可能脫產，遭到駁回，日前劉再主張已認罪，坦然面對刑責，盼法官考量年事已高，子女均在花蓮就業，其無逃亡能力及必要，法官裁定50萬元交保、限制出境。

另外，花蓮強震造成統帥飯店、吾居吾宿大樓倒塌，造成一名統帥員工死亡，檢方認為，統帥的洪姓建築師雖有疏失，但獲家屬原諒緩起訴處分，至於吾居吾宿住戶質疑違章增建造成塌陷，花檢署調查縣內無拆除違建預算，並非故意不作為，建設處長鄧子榆等3官員不起訴。

(中國時報)