打造參與式藝術 勾勒生活文化

2019年01月17日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新任新北市文化局長蔡佳芬過去是台大助理教授、長笛音樂家，2017年在一次公益音樂會中與時任副市長的侯友宜結緣，種下她首度踏入政壇的契機，蔡佳芬說，她希望串聯新北市29個行政區的在地文化建構「新北學」，透過參與式藝術勾勒市民的生活文化。

42歲的蔡佳芬氣質出眾，外型打扮都相當吸睛，音樂家的基礎來自於從小鋼琴老師媽媽的啟發，家學淵源的她10歲開始她專注學長笛，後來以管樂排名第一保送台灣師範大學音樂系，1999年赴美國耶魯大學攻讀長笛演奏碩士，2008年取得紐約市立大學音樂藝術博士，是國內知名的長笛音樂家。

留學回台後，蔡佳芬進入台大創新設計學院擔任助理教授，2016她帶著學生在有新北茶鄉之稱的坪林做田野調查，企圖在台語傳統念歌和歌仔戲的史源「相褒歌」中，找到台灣音樂的DNA，後來也與作曲家黃俊達合作改編古調，融合現代音樂元素創作「聽見坪林」新曲。

一直專注在任教、文化保存再生的蔡佳芬，2017年在蘆洲舉辦相褒歌的公益音樂會，時任副市長的侯友宜正巧在台下聆賞，僅僅一面之緣，為蔡佳芬踏上人生轉捩點埋下伏筆。

蔡佳芬說，從未想過自己會從政，接獲侯市長邀約時「有點驚訝」，但也很想接受不一樣的挑戰，在藝術文化領域為社會帶來更大轉變。

蔡佳芬說，未來4年內，要以「全球匯新北 厝邊厚文化」為文化發展主軸，要讓文化的主體性由下而上，由各區串聯，建構「新北學」，才能真正匯集、厚植，也希望用教職期間累積的創新設計思考經驗，打造參與式藝術的市民生活文化。

(中國時報)