苗栗山城救援協會 喜獲救援車
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
苗栗縣山城救援協會隊員受過專業基礎培訓，為縣內18鄉鎮救援工作盡心盡力，但基本裝備仍嫌不足，南投神鷹山區搜救隊獲悉，捐贈馬自達3000C.C公務救援車輛，讓苗栗縣山城救援協會力量倍增。
苗栗縣山城救援協會指出，救難人員全受過苗栗縣消防局最嚴苛的專業救援訓練，並24小時待命，接獲重大事故通報絕對使命必達，第一時間出現在事故現場，協助警方管制意外區安全，並搶救受難者的生命財產安全。
救難人員雖有救援實力與基礎，但無奈基本救援裝備仍稍嫌不足，也無經費添購，今年獲南投神鷹山區搜救隊捐贈1部馬自達300C.C的公務救援車，讓救難工作如虎添翼。
南投神鷹山區搜救隊榮譽理事長游敏煌表示，與苗栗縣山城救援協會長期相互支援救難勤務，且隊內裝備與資源較充足，因此將救援車捐獻給苗栗山城救難協會，盼他們的救援工作更加得心應手。
苗栗縣山城救援協會理事長湯錦乾表示，由於車輛有限，有許多弟兄在救難時僅以摩托車代步，冒著寒風與大雨前往搜救，獲贈救援車後，將減少救難人員在路途上的危險性，並儲備體力專心投入救難工作。
湯錦乾指出，獲贈車輛後曾接獲台中通報到苑裡協助搜救，抵達現場不到10分鐘便找到失蹤者，新車無疑是救難生力軍。
(中國時報)
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