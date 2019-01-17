醫院企業攜手 陪獨老辦年貨

2019年01月17日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

農曆春節將屆，中國醫藥大學附設醫院及林增連慈善基金會、台積電慈善基金會，16日起為期2天，於台中市中正公園舉辦「金豬報喜過好年－企業響應、萬人分享愛」活動，現場有專屬年貨市集，邀獨老及安康共好日托中心長輩作伙逛市集、辦年貨，感受年節氣氛。

由林增連基金會與中國附醫合作，響應台積電基金會董事長張淑芬發起的「中部愛互聯」，關懷獨居老人平台已邁入第5年，關懷獨居長輩逾400人，每到年節邀長輩們走出戶外，在愛老志工的陪同下，逛蔬果、餅乾、年節應景品攤區等。

中國附醫院長周德陽表示，秉持「取之於社會、用之於社會」企業社會責任理念，關懷利他為初心，持續提供獨老整合式醫療照顧、設置日托中心、促進獨老社會參與及紮根的孝道教育等關懷工作。林增連基金會董事長林嘉琪說，邀在地企業一同加入愛老志工，號召更多人以實際行動，扶助長者。

志工們陪著長輩購物和提袋，協助行動不便的長輩推輪椅，安心採購；一位高齡阿嬤說，因坐輪椅行動不便，鮮少獨自外出買東西，過年快到了、採買了應景的春聯、蔬菜及廚房用的鍋碗瓢盆，滿載而歸，相當開心。

(中國時報)