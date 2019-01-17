縣道153線下陷 張麗善：春節前重鋪

2019年01月17日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

縣道153線連結東勢鄉與麥寮鄉，是雲林沿海南北向的重要幹道，但因地質不良等因素通車3年後產生高低差，車輛經過有如雲霄飛車，16日縣長張麗善前往會勘，要求農曆春節前完成3公里多的路面重鋪工程，確保民眾行車安全。

縣道153線麥寮至台78線路段道路改善工程第2期，於2015年11月27日完工通車，至今已3年，疑似農田拓寬地質不良與大型重車行駛等因素造成路面不規則下陷，車輛行經時險象環生，地方怨聲四起。

縣長張麗善去年底上任後隨即要求縣府工務處優先處理此案，工務處本月7日先會同監造單位、承包廠商與工程設計公司前往現場初步調查，15日又邀請結構技師石建愉等人會勘。

張麗善16日率工務處長汪令堯、機要秘書陳志揚等人員進行最後複勘，東勢鄉長林維戊，縣議員吳惠蘭、林建鴻、林深到場關切，民眾聞訊前紛紛前來提供意見。

張麗善表示，經專家研判該路段經3年重車輾壓後地質已趨於穩定，提出不平路面予以刨除重鋪的改善方案，預計刨除2K+300至6K+160路段，厚度約4至5公分，並重新鋪面積共計1萬2905平方公尺的瀝青混凝土。

張麗善指出，去年縣長選舉前她便接到許多民眾反映153線路面不平，經過眾人集思廣益，將要求承包單位在本月27日農曆春節前完成鋪設，施工期間需做好相關交通維持措施，把施工影響降至最低。

(中國時報)