縣道153線下陷 張麗善：春節前重鋪
縣道153線連結東勢鄉與麥寮鄉，是雲林沿海南北向的重要幹道，但因地質不良等因素通車3年後產生高低差，車輛經過有如雲霄飛車，16日縣長張麗善前往會勘，要求農曆春節前完成3公里多的路面重鋪工程，確保民眾行車安全。
縣道153線麥寮至台78線路段道路改善工程第2期，於2015年11月27日完工通車，至今已3年，疑似農田拓寬地質不良與大型重車行駛等因素造成路面不規則下陷，車輛行經時險象環生，地方怨聲四起。
縣長張麗善去年底上任後隨即要求縣府工務處優先處理此案，工務處本月7日先會同監造單位、承包廠商與工程設計公司前往現場初步調查，15日又邀請結構技師石建愉等人會勘。
張麗善16日率工務處長汪令堯、機要秘書陳志揚等人員進行最後複勘，東勢鄉長林維戊，縣議員吳惠蘭、林建鴻、林深到場關切，民眾聞訊前紛紛前來提供意見。
張麗善表示，經專家研判該路段經3年重車輾壓後地質已趨於穩定，提出不平路面予以刨除重鋪的改善方案，預計刨除2K+300至6K+160路段，厚度約4至5公分，並重新鋪面積共計1萬2905平方公尺的瀝青混凝土。
張麗善指出，去年縣長選舉前她便接到許多民眾反映153線路面不平，經過眾人集思廣益，將要求承包單位在本月27日農曆春節前完成鋪設，施工期間需做好相關交通維持措施，把施工影響降至最低。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。