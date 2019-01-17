飛夢林的孩子 環島淨灘挑戰自我

2019年01月17日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

飛夢林家園是全台唯一社政與教育並立的社福機構，以白天學園、晚上家園的管理形式讓有需要的學生「有個家」，但外界卻常誤解成「不良學生收容所」，社工為此強調，園生比同齡孩子懂得自主生活、待人處事，他們21日將展開5天環島淨灘之旅，挑戰自我。

家園社工陳林秀春指出，飛夢林是取「family」的音，為家庭功能不佳、單親、隔代教養及對學校適應不良等小五至國三生所設置，除不收有司法案件的學生外，還要小朋友與家人雙方都同意才能入園，為的就是要訓練他們自主生活、自我負責。

「園生沒有不好，只缺一個舞台。」陳林秀春說，園生因家庭或成長環境等不佳，會感到自卑或險些走偏，但只要給點鼓勵，他們活得比誰都精采，這群小朋友除白天在學園上課，國三生還要到外校上技藝班，每屆畢業生都能取得中餐、烘焙等證照。

她強調，飛夢林除有縣府社會處補助經費外，幾乎都靠善慧恩社會慈善基金會資助，因此盼大家多認識飛夢林並給予支持。

(中國時報)