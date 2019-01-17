宜蘭聯勸設計紅包袋 義賣募款

2019年01月17日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

去年台灣股市創下站上萬點最長時間紀錄，更成為蔡政府掛在嘴上的得意政績，還宣稱每位股民賺了4、50萬元，但根據宜蘭聯合勸募基金會統計，去年募得的款項不增反減，更是近6年來首度下滑的1年，減少幅度更超過2成，讓基金會人員感到相當失落。

趁著年關將至，宜蘭聯合勸募基金會推出「迎新春、袋祝福 」活動，希望藉由舉辦活動讓社會大眾與身心障礙朋友多一些互動機會，讓彼此有更多的了解並增加同理心，進而給予支持、鼓勵，讓身心障礙朋友們能過一個充滿祝福的新年。

但宜蘭聯合勸募基金會執行長陳凌鳳表示，去年宜蘭聯合勸募只募到800萬元左右，並反轉年年成長的趨勢，比前一年足足少了200多萬元，募款狀況相當不理想。

宜蘭聯勸董事長陳耀德說，宜蘭聯勸是一個愛心整合平台，匯集社會大眾愛心，運用「合理分配、專業監督」的方法，幫助縣內弱勢社福團體，但募款總額因整體經濟大環境不佳而不盡理想，期盼大家以實際行動給予弱勢團體最實質的幫助。

宜蘭聯勸希望推行豬年愛心紅包袋義賣幫助宜蘭縣內社福團體募款，一組6款紅包袋共300元，義賣所得均捐助宜蘭縣內弱勢團體，誠摯邀請社會大眾一起來響應，「袋」來一整年的幸福。

(中國時報)