護理之家送暖 癌末男煥發新生
年過6旬的周姓男子，前年9月遭確診為肺癌末期，接受治療期間經常食慾不振、無精打采，甚至四肢無力無法行走，出院後，醫生告知僅剩3個月壽命，在家人安排下入住三重區的大愛護理之家，在護理人員的關懷陪伴下，周男病況好轉，確診至今1年多不僅能基本生活自理，甚至能參與機構大小活動，延續生命之火。
新北市政府16日上午舉辦107年護理機構督導考核績優表揚記者會，共114家接受考核，其中30家獲優等，由新北市衛生局副局長許朝程頒獎表揚。
許朝程說，衛生局每年邀請相關領域學者專家現場督導考核，除居家護理機構排除火災預防及緊急應變作業查核外，其餘護理機構則督考護政作業、照護品質、火災預防及緊急應變等3大面項，同時提供建議，輔導業者改善並列入追蹤。
其中，大愛護理之家分享案例指出，擔任建築工程人員的周男原本身體勇健，2017年確診肺癌末期後接受治療，身體狀況急轉直下，甚至無法行走，周男入住護理之家後，在護理之家同仁細心照顧下，已經能自行進食、如廁，還可以主動參加機構大小活動。
周男向護理人員說：「生病後，行動不便無法出遊，希望有一天，能再跟家人一起出去玩。」他堅強地延續生命之火的精神，也讓護理人員更增添信心，共同立下要讓周男回歸家庭生活的目標。
衛生局表示，截至去年12月底新北市立案的護理機構有一般護理之家83家、產後護理之家48家及67家居家護理所，共198家機構，督考暨評鑑結果，可上新北市衛生局網站公告訊息區查詢參考。
(中國時報)
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