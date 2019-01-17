以畫療傷 護理師魔境夢遊超展開
衛生福利部桃園醫院護理師林玫玲原本熱愛跑馬拉松，甚至囊括多項半馬女子組冠軍，受傷後失去生活重心，意外接觸畫畫後，上網自學壓克力彩畫，因為獲得同事、專業老師肯定，還在院內舉辦畫展「魔境夢遊」。
林玫玲表示，家人都熱愛跑步，因此跟著投入慢跑行列，甚至在多項半馬女子組項目中奪下冠軍。她說，去年有次練習時，不慎骨盆腔底部拉傷，從此再也不能跑步，當時相當難過，就連作夢都會夢到自己正在慢跑。
有次林玫玲在朋友邀約下，繪畫一幅風景畫，沒想到被專業美術老師看見，稱讚這是「野獸派」畫風。獲得鼓勵的林玫玲購買水彩，後來又添置壓克力彩，開始上網自學畫畫。
因為每次繪畫完都會將作品貼在個人臉書上，不少同事看見相當驚豔，更有長官希望她在院內開個展。她說，自己上網學習技巧後，再搜尋美麗的風景照、畫，用覺得漂亮的方式呈現畫作，沒想到大家這麼喜歡。林玫玲補充，整理畫作時，發現自己作品都比原作明亮許多，自己也喜歡黃、藍、綠等顏色，希望作品更加繽紛。
更令林玫玲感動的是，畫展開設後，不少病患、家屬都認真欣賞自己的畫作，還會在留言海報上寫字加油打氣，也曾看見有人每幅畫都認真欣賞。這些加油、打氣更讓她十分開心。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。