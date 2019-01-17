以畫療傷 護理師魔境夢遊超展開

2019年01月17日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

衛生福利部桃園醫院護理師林玫玲原本熱愛跑馬拉松，甚至囊括多項半馬女子組冠軍，受傷後失去生活重心，意外接觸畫畫後，上網自學壓克力彩畫，因為獲得同事、專業老師肯定，還在院內舉辦畫展「魔境夢遊」。

林玫玲表示，家人都熱愛跑步，因此跟著投入慢跑行列，甚至在多項半馬女子組項目中奪下冠軍。她說，去年有次練習時，不慎骨盆腔底部拉傷，從此再也不能跑步，當時相當難過，就連作夢都會夢到自己正在慢跑。

有次林玫玲在朋友邀約下，繪畫一幅風景畫，沒想到被專業美術老師看見，稱讚這是「野獸派」畫風。獲得鼓勵的林玫玲購買水彩，後來又添置壓克力彩，開始上網自學畫畫。

因為每次繪畫完都會將作品貼在個人臉書上，不少同事看見相當驚豔，更有長官希望她在院內開個展。她說，自己上網學習技巧後，再搜尋美麗的風景照、畫，用覺得漂亮的方式呈現畫作，沒想到大家這麼喜歡。林玫玲補充，整理畫作時，發現自己作品都比原作明亮許多，自己也喜歡黃、藍、綠等顏色，希望作品更加繽紛。

更令林玫玲感動的是，畫展開設後，不少病患、家屬都認真欣賞自己的畫作，還會在留言海報上寫字加油打氣，也曾看見有人每幅畫都認真欣賞。這些加油、打氣更讓她十分開心。

(中國時報)