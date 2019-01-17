快餐車進校園 紅豆餅免費吃

2019年01月17日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

國立南投特殊教育學校出現紅豆餅快餐車，現場製作而且「呷免驚」，甜美好滋味口齒留香，更溫暖特教生的身心！校長陳韻如表示，感謝經營「食刻紅豆餅」的謝孟儒獻愛心，讓身心障礙學生感受人間暖意與歡樂氣氛。

陳韻如表示，此次活動發起人是南投在地廠商詮民工程負責人簡瑞章，他希望將照顧他人的精神落實在企業經營，所以請他的侄子謝孟儒共襄盛舉，到校製作紅豆餅讓師生品嘗。

紅豆餅是街頭美食，但畢業於高雄餐旅大學的謝孟儒，對紅豆餅有不同期待，希望利用在地食材、精緻化的製作過程，將紅豆餅變成能端上餐桌的精緻甜點。

陳韻如說，看到學生拿著紅豆餅時展露的笑容，就知道那是這學期結束前的完美句點；而紅豆餅快餐車開進校園，除了體現企業的社會責任外，更感謝年輕人在辛苦創業時，也能想到為弱勢的孩子盡心力。

(中國時報)