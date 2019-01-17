特教師疑虐生 停聘領半薪挨批
人本教育基金會控訴國立嘉義特教學校2名林姓導師逼國中部特教學生吃朝天椒、不當管教，被記過停職卻還能領半薪，16日到學校抗議此「無良體制」，校方表示，停聘、解聘須依法定程序處理，此案由司法調查中；林姓導師委由律師表示，指控非事實，會向司法機關提證以釐清疑點。
人本教育基金會2018年7月間陪同特教生父親到教育部陳情，指控念特教學校國一的女兒被2名林姓導師逼吃朝天椒、拿木棍、馬桶吸盤打、抓頭髮撞牆、頭戴紙尿布、不准吃飯等施虐式管教。
人本基金會南部辦公室主任張萍表示，教育部重啟調查後，學校決議2名林姓導師自下學期起分別記2支大過及停聘1年半、記小過、校長記2支小過，教師停聘期間可以領半薪，且還能回聘，根本是無良體制包庇不適任教師，不適任就該解聘。
特教生父親說，原本不相信老師會凌虐女兒，後來女兒拉肚子拉出整條朝天椒、被罰跑步機後雙腿都僵硬如石頭，他擔心會橫紋肌溶解，才痛心揭發此事，學校決議教師停職卻還領半薪，難有警惕效果，他不希望還有孩子受虐，無法接受這樣的懲處。
嘉特學校回應表示，去年4月接獲家長陳情後，立刻把學生與涉案導師隔離，教育部專案小組調查認為有部分指控屬實，校方依照調查報告的建議，於去年10月提告2名導師涉嫌強制、傷害、偽造文書等罪嫌，目前已進入司法調查中，教師懲處停職、解聘或回聘都必須依法程序處理，林姓導師依規定自下學期起停職1年半，懲處案送教育部審核中，該師也提出申訴。
該生已由季姓導師接手教導，季師說，他接手教導該生後，做家訪與學生父親溝通良好，學生學習力及行為都漸入佳境，語文還考100分。學生父親說，滿意現任導師的教導及孩子的表現。
(中國時報)
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