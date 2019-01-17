代替役男送祝福 小學堂有書香

2019年01月17日 04:10 中國時報 楊漢聲 、 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

揮別過去迎接新的1年到來，位在台東縣鹿野鄉瑞源小學堂在月初收到神祕包裹，打開包裹是一冊冊簇新的書籍，原來是之前在瑞源國小擔任替代役也在小學堂義務擔任星象教學的大哥哥李岳桓寄來的書籍，希望小朋友能多閱讀，讓這些書成為世界上最幸福的書籍。

另外，台東縣成功鎮上完全沒有書店，學生找書必須遠赴50公里外的台東市，為了推動偏鄉東岸讀書風氣，成功商業水產職業學校集結美國志工「送書到台灣偏鄉計畫」以及誠品「閱讀分享計畫」，推出「讀力運動」，並啟動「美感閱讀角」，讓學生置身美感環境中，擁有滿滿書香。

瑞源小學堂是由鹿野居民志工自發組成的民間課輔單位，主要為弱勢學童課後輔導和培養才藝，是許多小朋友心中第2個家。

小學堂志工毛玟淨帶領著小學堂的小朋友，打開一箱箱的包裹，包裹裡面除了書籍外，還有李岳桓的一封信，信上寫著「這些書是給你們的新年禮物，有故事書，有自然的，有社會的書。希望你們愛護書，多閱讀，讓這些書成為這世界上最幸福的書」。

小朋友看完信後非常開心，「原來替代役大哥哥還記得我們！我們會用功閱讀的，大哥哥有時間要回來看我們啊！」

(中國時報)