宜蘭大同櫻花季 看表演嘗美食

2019年01月17日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

冬天是賞櫻的季節，繼前一天宜蘭縣三星鄉公所推出「武陵賞櫻‧三星出發」活動後，16日大同鄉公所宣布，今年度的大同鄉櫻花季將在1月26日登場，邀請鄉親蒞臨大同鄉賞櫻，並參加親子DIY等體驗。

大同鄉公所表示，今年的櫻花季活動擴大舉辦，加入了許多創意的活動體驗以及內容規畫，讓民眾能在賞櫻之餘留下更多美好回憶，舉辦地點大同鄉崙埤河濱公園占地十分廣闊，大片草地覆蓋整座公園，寬廣舒適自在，適合全家大小一同遊玩。

鄉公所表示，大同鄉有得天獨厚的自然美景，遊客能發現這塊山林中其他的美麗景色，鄉境內還有許多珍貴的自然景點，如九寮溪生態園區、太平山森林遊憩區、翠峰湖…等，民眾來賞櫻花之餘，也可以到這些景點來觀光。

今年櫻花季活動於1月26日上午10時舉辦到下午4時，除了賞櫻花美景之外，也邀請在地歌舞團體表演以及歌手曾靜玟、李宣榕、林慶台獻聲開唱。此外，本次活動還有泰雅文化及櫻花主題的親子DIY，廣邀大小朋友一同參加。

除了賞櫻外，有櫻花相框DIY、櫻花明信片製作、原民趣味打獵遊戲、3D水晶拍照牆以及拍立得服務等活動，現場還有專業烤乳豬供民眾免費享用，鄉公所歡迎遊客前往大同，邀請遊客前往大同，一起賞櫻、聽歌、看表演、DIY、吃原民美食。

(中國時報)