削水果起口角 逆孫砍阿嬤
領有精神障礙手冊的25歲陳姓男子，15日晚間與80歲奶奶在家看電視時，因不明原因發生口角，陳男盛怒之下，持水果刀砍向奶奶，導致頭、手部受傷，家人見狀嚇了一大跳，緊急送醫還好沒有生命危險。
陳男事發後在家屬陪同下向警方投案，家屬表示陳男領有精神障礙及視覺障礙雙重手冊，長期精神不穩定，為顧及他的身心狀態，先送往療養院治療。
平鎮警方說，80歲婦人遭陳姓孫子用水果刀砍傷，意識清楚，頭部及手臂各有1處切割傷，家屬自行將老婦人送往平鎮壢新醫院治療，所幸並無生命危險，留院觀察中。
陳男因精神疾病長期待在家，據了解，當時他削水果削到一半，喃喃自語然後忽然暴怒，之後就與坐在一旁的奶奶發生爭執，隨後便持手中的水果刀攻擊奶奶，警方請示檢察官後先將陳男帶到部立桃園療養院治療，待其精神狀況穩定後再行做筆錄函送，全案也移交桃園家庭暴力暨性侵害防治中心。
(中國時報)
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