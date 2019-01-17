160份年菜 贈弱勢更生人
農曆新年將至，犯罪被害人保護協會台灣南投分會與台灣南投地檢署合作，在林進財社會福利慈善事業基金會、Feeling18巧克力工房資助下，在埔里金都餐廳舉辦「更馨弱勢家庭年菜」發表暨「圍爐送暖─迎向馨生」春節關懷活動。
金都餐廳今年準備160份年菜，菜色包括生龍活虎燉雞湯、古早味醋魚、酸白菜美人福圓湯、古早味油飯、紹興豬腳、步步高升年糕，共5菜1湯圍爐年菜，要在春節前夕送到被害人、更生人、弱勢家庭手中，只要加熱即可食用，圍爐過年更便利。
法務部常務次長張斗輝、犯罪被害人保護協會董事長王添盛、高等檢察署台中檢察分署檢察長謝榮盛、南投地檢署檢察長楊秀蘭及受贈單位代表等均出席，由金都餐廳董事長林素貞偕同馨生人、更生人代表，動手製作每道年菜，向與會人員分享。
主辦單位表示，據統計，愈接近年關，犯罪再犯率愈高，如能在此階段讓更生人或弱勢家庭感受到社會關懷，能有效降低犯罪率，社會各界捐贈之禮品，作為活動中賓果遊戲與摸彩活動獎品，另發放春節關懷金，向社會各界募集了日曆、月曆及白米、春聯，也發放給與會的被害家庭。
(中國時報)
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