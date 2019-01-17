偵查隊長柯坤旺 從警40年榮退
嘉義市警一分局偵查隊長柯坤旺從警40年，16日退休離職，警察局遲未公布新任隊長人選，隊長辦公室空蕩蕩等嘸人，倒是收到一盆致謝盆栽，為警察生涯畫下美麗句點，這是20年前一樁銀樓竊盜案的失主感謝警方以一滴血追查竊嫌。
柯坤旺當年考上大學未讀，轉念警校，1979年台美斷交，局勢動盪，他跟著鎮暴警隊被派到美國駐台大使館執勤近1個月，震撼教育初體驗開啟警察生涯，後來任職保一總隊、航警局，曾經歷苗栗火炎山空難事件處理。調派至嘉義服務至今35年，參與嘉義市水源地槍戰、森林西路一家診所醫師遭仙人跳勒贖案等重大刑案，2016年榮獲得警政署模範警察，從警40年榮退。
柯坤旺說，警察生涯的點點滴滴仍歷歷在目，沒想到一晃眼40年過去，感謝弟兄們支持相挺，一起打拚維護治安的績效受肯定，退休後先放空，出國走走。柯坤旺簽退離職了，由嘉義市刑大科偵隊長邱國揚接任。
倒是中山路一家銀樓送了盆栽給偵查隊，感謝警方鍥而不捨偵辦懸疑20年的竊案。此案發生於1999年1月22日，竊嫌半夜撬開門鎖、偷走銀樓的黃金，現場僅留下一滴血，案情毫無進展，直到去年底警方獲報，這滴血比對到1名可疑毒犯，警方重啟追查，竊嫌聞訊兔脫。方因為此案發生時的法定追溯期為10年，已逾法律追溯時效，傾向不續查，但警方認為既然露出破案曙光，要給被害人交代，而重啟追查，感動失主，特地送盆栽致謝。
(中國時報)
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