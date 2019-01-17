兩岸，總統大選必考題

2019年01月17日 04:10 中國時報 周陽山

1995年3月底，在美國加州大學柏克萊分校的「未來中國國家結構與憲政體制研討會」上，先師胡佛教授和我聯名發表〈國家結構與政體結構的解析〉論文。後來我將此文修正，正式提出「四重聯盟」主張。其中主要內容是：

一、「不均等的聯邦關係」（federacy）：適用於台灣與大陸。雙方均可加入國際組織，並維持對外交往，內部則採行不同的政治、經濟、法律制度。其先例之一，是芬蘭及歐蘭群島，均為北歐理事會成員，也都在歐盟派駐代表。對內方面，歐蘭群島（其民眾多為瑞典裔）則享有高度自治權。而兩岸同屬「一個中國」，亦即「一個主權、兩岸共享」。至於對外方面，兩岸可依循過去蘇聯、白俄羅斯與烏克蘭同為聯合國會員國之先例，以「一國兩席」方式分別加入聯合國，安理會常任國席次仍由大陸方面承擔。

二、「準聯邦制」（quasi-federalism）：係指香港、澳門實施之「一國兩制」。其經濟社會制度與生活方式維持50年不變，並享有「準聯邦制」的自治地位。

三、「協商式民族自治體制」：適用民族自治地區，包括自治區、自治州、自治縣三級政府與民族鄉，享有一定程度的區域自治權，但各地之實施狀況則因地制宜，並非全然一致。

四、「均權制之下的地方自治」：目前大陸和台灣的地方政府在財政、賦稅、經濟及區域發展等方面，享有一定程度的分權，但在文官任用、教育體系和法制適用上則是高度集權。但無論是分權或集權，則應參考歐洲各國地方治理改革之經驗，掌握孫中山主張之均權制精神，維持一種因地制宜、與時俱進的動態性平衡，適時進行調整。換言之，各地不必以「一條鞭」的硬性規定強求一致，這也是今後兩岸政體改革的重心所在。

綜而言之，「四重聯盟」是將兩岸統合與整體的政制改革任務結合於一，並透過漸進的憲政改革工程、結合各國的善治經驗，將「一個中國」理念，從歷史、地理、文化層次，落實到政治、經濟、社會層面，進而深化民主、優化法治，以利國家發展與地區治理。這是當年提出的統合規畫。

而今，20多年過去了，物換星移，台灣已多次坐失有利的談判契機，中國大陸則從消極「反獨」變成積極「促統」，正式提出了對台的「一國兩制」。但台灣的經濟實力卻從當年占大陸GDP的1/3強，快速滑落到目前已不足5%，而且在經貿上對大陸依賴日深。

上述的統合方案，強調高度自主和外交空間，目前還存在談判的籌碼和實踐的可能嗎？

但是，面對大陸的強勢訴求，堅不承認「一中」的民進黨，在選戰大敗之餘，除了一口回絕外，卻提不出任何有效的策略，拒統抗中、堅持對立，在台海博弈中爭取完勝，而國民黨方面迄今也是瞠目以對、苦無對策。但根據美國藍德公司近期評估，台海戰爭一旦爆發，美國已無必勝把握。近日來，連卡特前總統都對此深表憂慮。而信心十足的蔡政府，除了買武器之外，真的能提出超越美國的制勝保證嗎？

很顯然，橫亙在台海之間的是一片無知之幕，而台灣夾在兩強之間，前途未卜！習五條的促統訴求，除了警示美國之外，對台灣的考驗究竟是什麼？這是所有參與2020年大選的政治人物，不能迴避的考驗與警思。（作者為金門大學教授）

(中國時報)