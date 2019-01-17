期待川普移走天空的烏雲

2019年01月17日 04:10 中國時報 朱雲鵬

世界銀行最新發布《2019年全球經濟展望報告》，破天荒以「烏雲滿天」為標題。報告指出，如果貿易衝突繼續僵持下去，全球的經濟成長都會受到影響。該行對今年全球經濟成長率的估計為2.9%，較前一次估計為低；對於美國的經濟成長，預計今年為2.5%，遠低於去年的2.9%，而中國大陸的成長率，預計從去年的6.5%下降到今年的6.2%。

這些數字還可能過於樂觀。在去年年底，亞洲開發銀行曾經提出報告，估計川普已經施行的貿易制裁，將使得中國大陸的成長率降低0.5個百分點，美國自己會降低0.1個百分點；但如果貿易戰惡化到美國對於所有中國進口品均課25%關稅，中國大陸的經濟成長將降低約1個百分點，美國會降低0.2個百分點。這些數字比世界銀行精確，但恐怕還是低估了貿易戰的衝擊。

去年第2季，貿易戰開打，美國許多進口商為了趕在年底前進口，避免過年後關稅依照計畫進一步調升，而緊急增加購買，反而造成中國大陸出口快速增加。不過這種繁榮的假象，到了去年年底已經結束，真相開始顯露，而且怵目驚心。

中國大陸官方製造業採購經理人指數（PMI），已經從去年5月的51.9，下跌到12月的49.4，低於50，也就是從相對樂觀進入相對悲觀的領域。尤其值得注意的是，在PMI裡面的「新訂單」指數，同期從53.8下降到49.7，而「成品庫存」則從46.1上升到48.2。一般而言，景氣剛開始翻轉向下時，新訂單開始減少，庫存開始上升，等到景氣持續下滑已經確定，廠商會減少生產，也減少存貨，所以目前走勢顯示，中國大陸的景氣明顯轉弱。

而且，中共工業生產成長率已從去年5月的6.8%，減少為11月的5.4%。其中汽車產量年增率同期由9.5%劇降到-16.7%，尤具警示性。事實上，去年全年中國大陸汽車總產量比前年低，呈現負成長，是28年以來第一次，其中大小客車生產的下滑幅度，達到7%。

大陸如此，作為大陸上游供應鏈的台灣，當然也大受影響。台灣外銷訂單在連續4個月正成長以後，到去年11月已經比前年同期下降2.1%，其中下降最大的是機械產品（下降11%）、光學器材（下降9.4%）和塑橡膠製品（下降7.7%）。全體上市公司去年12月的營收為2兆9800多億元，比2017年同期衰退了2.3%。該月營收衰退最大的，是玻璃業，幅度達15%；其次是光電業和電子組裝，下跌約1成，再來是電機機械含工具機及汽車零組件，下降8.4%，還有塑膠原料及製品，下降8.1%。這些產業營收的下降，和大陸市場的萎縮有密切關係。

幸虧從最近的發展看來，美國和中國大陸達成貿易協議的可能性變大，至少超過一半。達成協議可能還不表示已經解決所有問題，而需要後續再談，但至少就關稅而言，達成協議之後，雙方有可能把它降到原來的水準，那就是大幸了。如果能達成協議，世界銀行所說的烏雲，大概可以消散大半。

正當美陸雙方有達成協議的眉目時，我國政府控制的產業科技財團法人，卻迫不及待跟隨先前美國批判大陸廠商華為的腳步，下令禁用該公司的產品。目前華為在台灣每年所採購的零組件金額超過百億美元，其供應鏈包含台積電、大立光、聯發科、穩懋、日月光等半導體和光電大廠。以製造業平均每就業員工所造就營業額計算，如果此訂單因此流失，會影響約5萬人的就業。下這道命令的主事者，不知有沒有這樣的認知和準備？

如果有明確的證據，顯示華為產品裡留有後門來為大陸官方收集資料，理當禁用，而且應該依法提告。目前無任何國家有這樣的證據。預先假設華為有這道後門，進而認定華為以後會犯間諜罪而予禁用，至於對於台灣廠商的可能影響，則無人聞問。這是拚經濟，還是拚意識型態？

（作者為大學講座講授、前行政院政務委員）

(中國時報)