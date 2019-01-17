紅綠夾殺下的藍色憂鬱

2019年01月17日 04:10 中國時報 楊雨亭

今年元旦蔡英文發表談話，針對兩岸議題提出「四個必須」，核心議題是強調大陸必須正視中華民國存在的事實。次日，習近平發表講話，提出5項重大政策，核心議題是探索兩制台灣方案，豐富和平統一實踐。當天下午，蔡英文將九二共識及一國兩制掛鉤，引發藍綠統獨激烈攻防。

而國民黨事先毫無準備，事後反應緩不濟急，且無說服力，顯示出當前國民黨體制與主要領導人，在紅綠對峙與夾擊中，已經日益流失其可以帶領台灣人民迎向未來風浪的信心。尤有甚者，國民黨再次顯示出如同1949年大潰敗的特質：組織渙散、沒有方向、心理畏懼共產黨，以及最重要的，性格軟弱。而她的天敵共產黨與民進黨，則正好相反。

因此，在當前兩岸再度面臨歷史的重大轉折點時，國民黨將有可能被主政中國的共產黨和一貫現實主義的美國兩個強權所忽視，因為國民黨所主張的九二共識的兩岸獨木橋，已被美國和民進黨聯手破壞。民進黨對大陸採取堅壁清野政策，此必獲得美國的堅強支持，蔡英文此次的表現幕後應有美國的規畫與支持。

檢視習近平的講話，仍然可以找到隱含的幾個重點以嘗試思考新的方向。

第一，此次要求「探索兩制台灣方案」，其中意味的是兩制中大陸的體制不能探索。1979年3月，鄧小平提出四項基本原則，其中主要是堅持共產黨領導，其他三條，社會主義道路、無產階級專政、馬克思列寧主義和毛澤東思想。自改革開放40年來，大陸社會結構改變非常大，所堅持的實質內涵亦應適當調整，以期實至名歸。此對兩岸關係發展與未來的共同目標有所助益，因為台灣人民普遍對於無產階級專政以及馬克思列寧主義和毛澤東思想不甚了解，甚至有畏懼情緒。因此我們所期望的一國良制，中共方面亦可察納雅言。

第二，習強調在「和平共處五項原則」基礎上發展同各國的友好合作。所謂和平共處五項原則是1955年周恩來參加印尼萬隆會議時提出來的，為「互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處」，這話是說給美國聽的。其中主要的是「互不干涉內政」，因為中共堅持馬克思社會主義道路，成敗自負，不希望他國有所意見。而當前，中華民國是一個主權獨立的國家，自辛亥至今108年，仍然續存於台灣，且依《中華民國憲法》，其主權及於大陸，甚至包含外蒙，因此，大陸需要在思維與政策上考慮認知中華民國的地位，並在和平共處五項原則和一國兩制之間，取得兩岸適當的法律架構，以及雙方平等商議未來中國政治型態發展的方向。

國民黨必須認真面對下一階段越來越窄促的統獨空間，要去除長期以來的偏安台灣的逃避心態，容納黨內多元的思想，並有無畏的勇氣提出應行之道。（作者為作家）

(中國時報)