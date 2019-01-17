2019年01月17日 04:10 中國時報 段心儀

賴清德在行政院長交接致詞時指出：「台灣內部有3個問題必須誠實面對，一是憲政改革，二是建立國家利益優先文化，三是團結面對中國…，既然習近平公開說『九二共識』就是『一個中國』以及『一國兩制』，各政黨不該再存有幻想，應該團結解決這個問題。」我真的不明白，為何執政當局在兩岸問題上自己丟掉話語權，亦步亦趨跟隨北京說詞並擴大闡釋？

民國38年以後，台灣面對土地、人口遠遠超過我們的大陸，敢於宣稱「中華民國」就是唯一代表「中國」的聯合國常任理事國。民國60年以後，我們雖失去聯合國席次，但在政治、經濟、文化各方面占有優勢下，我們定義自己是「自由中國」、「經濟中國」、「文化中國」。所以，每當北京試圖定義自己為唯一「中國」時，台北都很有回嘴的條件與底氣。

但現在呢？怎麼一面倒傾向北京定義？當年馬政府的「九二共識」不就是一中「各表」嗎？既是各表，當習近平說「一個中國」時，台灣自然應該轉譯為「中華民國」，為何自失立場，轉譯成「中華人民共和國」？

蔡英文如非把「中國」轉譯「中華人民共和國」，那「一個中國」有啥問題？《中華民國憲法》不就是一中憲法？我國疆域不是「北到薩彥嶺，南到曾母暗沙…」？我國朝代不是「夏商周秦漢三國魏晉南北朝…」？國旗歌說我們是「炎黃世冑，東亞稱雄」？我們不就是以「中國人」自居嗎？

但我們也清楚知道，1949年以後中國分裂，所以台澎金馬的我們，領「中華民國」身分證，納稅給「中華民國」，投票選「中華民國」總統…。北京也該清楚知道，中華人民共和國從未統治過台灣，若視「中華民國」為已逝的幽靈，則北京與台灣沒有任何關係。這是他們需要克服的關卡，也是我們該爭取的空間。所以當習近平文告只說到「一個中國」時，台灣就可以此為操作槓桿的支點，談出我們要的一切。

我們需要談判高手，談出有利台灣的兩制。例如：「一個中國原則下，兩岸地位平等，國號就是『中國』」。例如：「一個中國原則下，台灣可進入聯合國及所有國際組織，享有席次及平等權利」例如：「一個中國原則下，台灣分潤大陸的專制紅利，但票照投、網照上、台客照趴趴走」。

蔡政府忙著算計台獨選票，無可期待。麻將桌上則人人怕當相公，只敢做學舌鸚鵡，於是，期待果陀成為社會普遍的氛圍。誰能破除迷思，正解「一中」、「兩制」，讓「中華民國走得出去，共和國錢進得來，台灣發大財」，則全台風潮再起。

（作者為中華語文教育促進協會祕書長）

(中國時報)