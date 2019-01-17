心中沒小英 蘇貞昌才能衝衝衝

2019年01月17日 04:10 中國時報 主筆室

71歲重新擔任閣揆，是蘇貞昌從政生涯的意外。民進黨完全執政，加上蔡英文總統放軟放手，蘇貞昌將成為台灣有史以來權力最大的行政院長，但面對接下來的四個連鎖矛盾，蘇內閣的命運注定多舛。

蘇內閣將面對的第一個矛盾，是蔡英文與蘇貞昌個性上的南轅北轍。從2006年蔡英文擔任當時行政院長蘇貞昌的副手開始，兩人就一個剛硬嚴苛，一個綿裡藏針，幾乎水火不容，蘇貞昌甚至兩次找陳水扁希望撤換副院長。這次，由於蔡英文新敗，姿態放軟，人事、政策全部尊重蘇貞昌，等於是把自己當成虛位元首。蔡英文退居二線，蘇貞昌放手施展，過去的心結與對立的個性暫時能夠相安。

但這樣的平衡能否長期維持，還需要時間的檢驗。

其次，是民進黨理念的矛盾。賴清德為什麼堅持走人，是真的要為敗選負責，還是已經看到事不可為？10項公投的結果，民進黨的長期理念處處違背人民意志，這都是蘇貞昌的棘手難題。

蘇貞昌面臨的處境雖不到百廢待舉，但也是處處坑洞。同性婚姻的「專法化」、以核養綠的落實、經濟走衰、兩岸崩危、文官體系士氣低迷，這些難題都沒有特效藥。

第三，則是行政與立法的矛盾。民進黨每位立法委員都是現實的政治動物，他們也要尋求連任，不會再對行政院的政策照單全收。馬政府末期，國民黨立委明哲保身的情形，將會出現在未來民進黨的身上。未來黨籍立委公開挑戰黨團的事件將層出不窮，立委強勢、總召難為，將讓行政、立法兩院的合作功能弱化，政策阻力增加。

最後，是中央與地方的矛盾。國民黨執政15縣市，再加上台北，已成地方包圍中央之勢。過去民進黨刻意孤立新北，落人口實，反讓侯友宜壯大，今天的蘇貞昌只能反主為客，努力滿足地方的需求。

侯友宜已公開表示，要用「蘇貞昌的政見跟他要錢」，蘇貞昌還曾經說過「反對把核廢料放在新北市」，那麼被卡住的核一乾貯場，蘇貞昌要如何解套？未來，蘇貞昌偏袒民進黨縣市，將讓藍營更有相罵本，但如果完全一視同仁，民進黨的縣市長也會反彈，順了姑情逆嫂意，將是未來中央執政困境的寫照。

這四個矛盾並非各自獨立，而是相互連鎖加乘，可總結為「責任矛盾」；一旦面臨挫敗，民怨再起，蔡英文、蘇貞昌的責任矛盾、權力矛盾就會爆發。

賴清德看出了總統與行政院長的權責矛盾，2018民進黨大敗，權力在蔡英文手上，責任卻是行政院長要扛，賴清德拋修憲議題，其實是要點出責任政治的問題。蘇貞昌當然知道這個問題，但他反其道而行，既然是人生最後一仗，要承擔完全的責任，也要求完全的權力，是很自然的選擇，但對民選總統來說，是否能夠接受？2006年，陳水扁弊案纏身，宣布「回歸憲政」、「權力下放」，很巧，當時的行政院長也正是蘇貞昌，最後證明陳水扁的權力放不下來。

更糟的是，今天的蔡英文與2006年陳水扁不同，她並未放棄競選連任，一切作為都會以2020勝選為目標。若蘇貞昌施政順利，能回饋到蔡英文的聲望，兩人比較容易相安無事，倘若施政不順，民怨再起，蘇貞昌就要主動承擔，這應是蔡英文的主觀期望。換句話說，總統有權無責、閣揆有責無權的基本結構並未改變，總統的授權隨時可以收回。

責任的矛盾會帶來權力的矛盾，可能把原本沉靜蟄伏的蔡蘇個性矛盾挑起。賴清德溫，蘇貞昌炙，蔡賴的矛盾，賴願意吞下，但蔡蘇的矛盾，蘇貞昌會甘願退讓嗎？從權力的角度言，蘇內閣乍看有蜜月期，但就像建立在流沙上的房子，注定前途多舛。

未來1年半，民進黨要解這四大矛盾、台灣向前邁進的關鍵在於，蔡英文應該要體念「不爭是爭」，當作2020已經是別人的天下，置之死地而後生；若心心念念執著連任，就落了下乘，既擔心蘇貞昌施政無功，又怕他功高震主，沒有行政院長能在這樣的總統底下做得了事。

蘇貞昌應該心中無蔡英文、無民進黨、無2020，只有台灣人民的福祉與國家的未來。對的事，就義無反顧去做，蘇貞昌要用自己去綁架民進黨，而非瞻前顧後，畏畏縮縮，反被民進黨綁住了手腳。

(中國時報)