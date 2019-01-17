2019年01月17日 04:10 中國時報 主筆室

監察院以管中閔任國發會主委等公職期間，違法兼職通過彈劾。管中閔就任台大校長才1周，風波再起，未來公懲會即使輕輕放下，管中閔沒拿捏好分際，留下道德瑕疵的口實，身為全國大學龍頭舵手，已十分難堪。

管中閔被監察院查出，擔任政委及兼任經建會、國發會主委期間，常態性匿名為壹週刊寫社論，從2012至2015年間共獲取190萬元稿酬。監院彈劾審查會以7比4票，認定違反《公務員服務法》14條1項「禁止兼職」的規定，通過彈劾。

公務員應媒體之邀寫稿，原屬言論自由範疇，稿酬多寡及是否具名，也是作者與邀稿媒體之自由，實務上公務員為媒體定期寫匿名稿所在多有。管中閔以其財經專長評論時事，外界無從置喙，監察院逕認定違法兼職，必引發各界分歧看法，爭議點就在管所寫內容是否為職權範圍之涉己事務。

從監察院彈劾內容進一步檢視，管所寫的文章中，包括擔任國發會主委時，社論題目是〈寄希望於國發會〉，提及「如果馬總統能給國發會更明確授權」等內容。如此論述即使是為了經濟發展，不具名的社論卻站在國發會立場發聲，已違反行政倫理，混淆了政媒分際。

因國發會主委是政務官，管中閔如果認為財經發展或國發會有需要總統支持的政策，大可透過報院呈核或召開記者會，讓社會大眾了解其施政想法。管捨正途不為，反而透過媒體匿名闡述政策理念，讀者會被誤導成是該媒體的立場。

持平而論，監察院認定「常態性寫社論」屬違法兼職，因而彈劾管中閔，實過於牽強與主觀，但管中閔透過媒體就主管政務向總統施壓，在政治倫理上難逃道德瑕疵！

(中國時報)