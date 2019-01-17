2019年01月17日 04:10 中國時報 傅建中

口譯哥趙怡翔被任命為台北駐美代表處的政治組長引起軒然大波，一是他年紀太輕，二是沒有通過外交特考的任用資格。就年齡而言，趙今年31歲，照孔老夫子的說法，已過了而立之年，不能算太年輕了。古時人的壽命較短，能活到70歲就已是古來稀了，和近人張岳軍說的人生「七十方開始」大異其趣。

近代我國，年輕沒有經過考試而居高位的莫過於顧維鈞，他24歲哥倫比亞大學剛畢業，念研究所博士，論文還沒寫完就當了袁世凱大總統的英文祕書，兼國務總理唐紹儀的祕書，可謂少年得志。我自己30歲就被派到華盛頓當記者而在中央社服務未滿1年，當時社裡的高層有些人是蠻有意見的，可是社長馬星野力排眾議，我似乎也沒有辜負馬先生對我的期待，後來我轉到《中國時報》服務，馬先生有「馬失前蹄」之痛。當然新聞記者的資歷要求和高級外交官的要求不可同日而語。不過當時我初出茅廬，上面雖有一位資深特派員，但只是坐在辦公室內看報，所有白宮、國務院、國會和國防部的新聞都是我一個人在跑，雖然辛苦，卻也樂此不疲。

關於沒有任用資格一節，美國外交官和聯邦政府官員任用分兩類，一是職業外交官和聯邦公務員，都需經過考試，取得任用資格，二是政治任命（political appointee），無需經過考試。趙怡翔的任命顯然屬於後者，名義上是諮議。

美國資深外交官有兩位為大家所熟悉，一是柯林頓政府的國務院亞太事務助理國務卿羅德，另一是曾任美國駐聯合國大使的郝爾布魯克，他們本來都是職業外交官，但因在體制內升遷太慢，後來都辭官另闢他途，果然年輕時就位居要津。羅德30出頭在白宮國安會擔任季辛吉的特別助理，1971年他陪同老季祕訪北京，與周恩來會談，尼克森和毛澤東的歷史性會談，羅德是除了季辛吉之外唯一在座的美國官員，1972年年尼克森訪華後發表的《上海公報》，羅德是起草人之一，他也是老季諸多重大外交演講的撰稿人。郝爾布魯克35歲出任卡特政府的亞太事務助理國務卿，是國務院有史以來最年輕的亞太助卿，和羅德一樣，郝爾布魯克也是著名寫手，1971年名噪一時的《五角大廈文件》（The Pentagon Papers），大半出自郝的手筆。

趙怡翔的即席口譯極獲好評，但不知他中文寫作能力如何，由於他年幼出國，在國外長大，除非天資聰明，加上後天努力，很難期待他的中文和英文並駕齊驅，但政治組長一職必須是寫政治報告的能手，否則就要有位很好的祕書，辦完交涉後，由他用英文口述，祕書寫成中文報告發出去。前面提到的顧維鈞中文不如英文，他那千萬字的回憶錄完全由他用英文口述，追隨他多年的王湧源（人稱Y.Y. Wang）以速記記下，日積月纍，終成皇皇巨著。

其實趙怡翔出任駐美代表處政治組長的風波是可以避免的，吳釗燮只消把他派到華府擔任代表的特別助理，歷練一段時間，然後升為政治組長，可能就不會招致外閒的物議了，即使有所批評，也不致如此嚴重。當初錢復出任駐美代表，就先把他的愛將程建人派到華府，充當顧問，錢到任後，才升程為副代表的。民進黨的政治文化不同，或說根本沒有文化，才鬧出這場風波。（作者為資深媒體人）

(中國時報)