民進黨其實在拔自己的管

2019年01月17日 04:10 中國時報 包正豪

這件事情荒謬到讓人錯愕，任何有腦的人大概都沒法想像「寫文章領稿費」會被彈劾，但他就活生生地發生在眼前。但是不對啊！依司法院大法官會議41年11月22日第11號解釋，公務員不得兼任新聞紙類及雜誌之編輯人、發行人、社長、經理、記者及其他職員，至於報社特邀專欄撰稿，倘不涉職務之事務，尚無禁止之規定。另外也根據司法院32.4.28.院字第2508號函，公務員在報紙雜誌投稿，或著作書籍出版，收受報酬或編輯研究學術之雜誌刊物，均非本條第一項（《公務員服務法》第13條）所謂經營商業。

所以依據銓敘部和司法院的見解，寫文章賺稿費不是兼職，那這個彈劾的法律依據到底從哪裡來的，是陳師孟夢到的嗎？還是民進黨人之創新法律概念？我不是學法的，只有相對粗淺的法律概念，但我至少知道寫文章賺稿費不是兼職，是政府判定的前例。這時候再去談論管中閔校長撰稿是不是兼職，毫無意義，擺明就是要硬栽一贓。我更好奇的是，管中閔校長是招誰惹誰，幹嘛民進黨從蔡英文到王定宇，中間夾個陳師孟，然後旁邊一堆台大教師都恨他不死？不想揣測原因，但現實發展就是，因為管中閔校長當選後，就成為民進黨的「史達林格勒」，一個又一個的教育部長被送進這個戰場被絞殺。擊墜紀錄高達三顆星，按照《勳獎條例》都夠獲頒青天白日勳章了。然後民進黨政府和側翼，還是賊心不死地持續狂咬。

管中閔校長已經成為民進黨人的執念，吸引所有偏執的目光，只要任何風吹草動，無論是否合理，就撲上去咬。一群把大腦擺在一旁，以為咬管校長就能攫取政治利益的傢伙，卻始終沒有看見社會對這種卑劣行徑的厭惡。殊不知，「卡管」的醜態正是1124選舉大屠殺的原因之一，也不知道「卡管」讓人看清民進黨的濫權跋扈，進而用選票教訓民進黨。

當民進黨不斷追殺管中閔的時候，比用促轉會和黨產會追殺國民黨，更傷害自己的統治正當性。它讓民眾認清，民進黨是個不講法律只求自身快意報復的偏執狂。惡之，則必除之而後快，沉醉在偏執報復情緒的民進黨，對管中閔校長的每一次無理取鬧，都在推民進黨去死一把。誰還會相信民進黨是追求民主進步？所以當民進黨人樂此不疲時，其實正在自我拆解本身的支持基礎。

管中閔校長果然是上帝派來毀滅民進黨的，因為他的堅持不屈，會讓民進黨人不斷地憤怒咆哮，然後撲咬，而在這中間，讓更多人認清這個政黨只有濫權的事實，繼而唾棄。所以我真的相信，管中閔院長是上帝派來毀滅民進黨的。不然你怎樣解釋這樣的莫名其妙呢？（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）

(中國時報)