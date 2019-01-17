當黑鮪魚成了第13生肖

2019年01月17日 04:10 中國時報 李建榮

進入30年歷史的台灣燈會，主辦的交通部觀光局與屏東縣政府把最大亮點放在今年的主燈將不再以12生肖為考慮，改以屏東特產黑鮪魚造型為主燈，燈會結束後將把主燈永遠陳列於大鵬灣風景區。是不是乾脆也把黑鮪魚等同列入13生肖，這樣的說詞不是更好嗎？

熟知台灣燈會歷史的人都知道，30年前的觀光局長毛治國發想，把原本於元宵節時台北各大宮廟展示的花燈，集中展示於中正紀念堂周遭並命名為「台北燈會」，打響了台北燈會的知名度，並成為台灣年度推銷國際觀光旅遊的一大亮點。從維護傳統中華文化，發揚創新精神，把幾千年歷史的元宵節提燈賞煙火提升到發展觀光事業，促進庶民經濟，這是毛治國當年創意的貢獻。

事實上，中國老祖宗發明的天干地支，24節氣，到農曆新年、12生肖，無不歷久彌新，受到廣大中國人、台灣人所認同接受，甚至像全球各地華人聚居的僑居地，包括越南、星、馬等地對農曆新年與12生肖的結合概念都強得不得了。

我們不解，長久以12生肖為主題的台灣燈會傳統，何以在此時此刻要被打破？官方說法說為結合地方特色，要把黑鮪魚主燈留置大鵬灣。既然如此，歷年台灣燈會的副燈也具特色，為何黑鮪魚造型不能當副燈展示呢？這豈不是兼顧傳統，兩全其美？

當觀光局公布新一年的主燈造型改變時，我們看不到決策的正反辯論，我們也不清楚主燈不維持12生肖造型，是僅此一次、下不為例，還是以後要持續下去。若這改變要持續，是否輪到台東時就用釋迦造型，輪到苗栗時就用草莓造型？其實主燈維持生肖，副燈及其他廣泛創作花燈，都可有結合地方產業特色的發揮空間，過去的例子不勝枚舉。

我們質疑的是，傳統與創新之間未必要相互排斥，政府決策過程常欠缺的是公民參與，思維的改變常是首長單一指令下達或是官僚文化封閉空間所決定。

這次台灣燈會主燈不採用12生肖，是屏東縣的決定，還是觀光局的決定，還是有更高層次的「文化深層」考慮？仍有待新聞界去挖掘。我們注意到民國106年，行政院曾特別指示「台灣燈會要轉型升級，要融入更多台灣文化及在地特色」、「台灣燈會最主要是傳承及發揚台灣傳統文化」。這個政策指導方向絲毫不提元宵節、提花燈是漢朝以來的中華傳統文化，只強調台灣文化、在地文化，這是否才是12生肖不再列入台灣燈會主燈的主思維呢？（作者為資深媒體人）

(中國時報)