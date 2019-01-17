2019年01月17日 04:10 中國時報 潘罡

文化部長鄭麗君最近繳出「文化基本法」草案成績單，不少藝文界人士一片讚揚聲。該法以訴諸「大眾基本權利」的姿態打動人心，巧妙繞過可能的質疑，這是它的美麗之處，但哀怨也在於它的立法初衷還有爭議，落實也尚待掙扎奮鬥。

「文化基本法」並非蔡政府首創，馬英九任內，文化部也曾提出並通過院會，最後沒送交立院，就是因為疑慮未解。該法一直存有弔詭的菁英價值觀，比如到底政府該傳播給人民「近用」什麼藝術？提供什麼文化教育與體驗？這些都會牽涉到資源配置。

當代社會的現實是：大眾所熱愛的流行文化與藝術，如電影、視訊、網遊等，早已席捲全球，成為大眾基本生活型態，所以不會有「近用權利」不足的問題，大眾鮮少接觸的其實是菁英所推崇的小眾藝術、高等文化。

「文化基本法」潛台詞就是認定大眾於此「基本」素養不足，需立法補強，包括「採購」並推送給大眾「近用」，而其中所提到的文化預算、基金等，也必然順勢用來扶植高等文化，所以該法最能照顧小眾藝文，這就是它所包裝的菁英情結。問題是，小眾藝文如今透過資通訊科技廣為流傳，民眾上網俯拾即是，YouTube上面免費戲曲、古典音樂可享用幾輩子，早無「近用」與傳播問題，只是不符大眾審美與生活需求，導致欣賞與消費者寡。很多小眾藝文展演拿全民納稅錢，應致力回饋大眾共享，卻只搞成圈內同樂會。「文化基本法」如不釐清上述「近用」、傳播、推廣這類菁英視角的偽命題，未來資源配置必然更偏向小眾補助，排擠其他文創產業發展。

菁英情結還反映在「文化基本法」其他條文，比如憲法第15條載明人民生存權與工作權應予保障，農委會提出的「農業基本法」草案就看不到相關畫蛇添足的內容。不料「文化基本法」第19條特予凸顯並加碼，明定「國家應保障文化藝術工作者能擁有符合尊嚴之生活」，相較於其他苦哈哈行業，立法者的潛意識真的非常有趣。

「文化基本法」也可能淪為意識形態打手的工具，包括要如何認定誰的「文化權利受損」並司法救濟？上述這類爭議性條文，都是當年馬政府不敢貿然推出的原因，屆時立院均應從嚴審議。

平心而論，「文化基本法」如今推出，最大功效可能在於爭取預算。歷年中央文化預算偏低，這回如能藉該法翻倍，部長鄭麗君將立下大功。希望未來她能去除意識形態枷鎖，更多預算投入文化教育、文創投資與社區營造；小眾藝文補助雖符合某種象徵價值，但應強化社會共享機制；文化內容策進院所輔導的成果，也要能落實為大眾產品與服務，如此或能避免「文化基本法」淪為一紙菁英本位、詞藻華麗的純作文比賽。（作者為北京大學藝術學院博士）

(中國時報)