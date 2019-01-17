蔡衍明：孝順是中國人的DNA

2019年01月17日 04:10 中國時報 吳泓勳 ／上海報導 特派員／上海報導

旺旺集團總部宣傳中心俞文佳（左）獲選為大使，母親也到現場。（吳泓勳攝）

旺旺集團大力倡行推崇孝道，16日舉行旺旺孝親大使頒獎典禮，旺旺集團董事長蔡衍明表示「孝順是中國人的DNA」，提醒孝順要及時並成為一種習慣，也要依現代環境作到「務實＋現實」，希望透過孝親獎等活動，發揮倡導這份精神，先行推廣到集團內5、6萬名員工，並擴大深入到身旁親朋好友，為推行孝道精神盡一份心。

蔡衍明表示，旺旺集團提倡包含旺道、緣道、孝道精神，而旺旺孝親獎的另一層意義在於把很多感人故事分享出去，讓旁邊人產生感觸，注意到孝順這件事，否則有時候缺乏提醒、忘記盡孝，等到沒有機會而留下遺憾。

把孝的故事分享出去

旺旺集團為推動弘揚中華文化的孝道美德，近年籌辦「旺旺孝親獎」，繼去年第二屆孝親獎結束後，今年也將舉辦第三屆。16日在上海總部舉辦旺旺孝親大使頒獎典禮，從先前投件500多起充滿孝道精神的故事中，選拔出11位大使。

擔任本屆評審團主席的旺旺集團董事會副主席廖清圳致詞表示，感謝董事長提供員工弘揚孝道的舞台，看出集團的深刻用心與重視，除獲選11位大使之外，先前集團投件約500多則孝道故事也已編輯成書，讓大家知道身邊有這麼多令人感動的事，要好好傳承宣揚下去。

讓孝順成為一種習慣

蔡衍明也說，看到故事有很多感觸，這次選上11位孝親大使值得敬佩，雖然日子很苦，但也羨慕他們，自己如今已沒有這機會。他自述年輕時曾想對父母做很多事但沒完成，笑稱現在只能用愛跟資金來倡導孝道。

而對孝順的中華美德，蔡衍明認為，中國人生出來就是有種DNA教你要孝順，這跟美國人不一樣，外國沒有孝順也沒有緣分的英文單字。因此籌辦旺旺孝親獎的目的，是希望能提醒大家孝順的重要，「讓孝順成為一種習慣」，隨時思考如何孝順、不要讓父母傷心。

務實＋現實 用心感受

蔡衍明指出，現在跟過去二十四孝時代已不同，認為孝順要「務實＋現實」，很多人如今離鄉背井，很難做到傳統概念的盡孝，但如同今年預定的第三屆旺旺孝親獎主題「孩子你知道我需要什麼？」自己與父母的感覺要透過心連結在一起。

蔡衍明說相信「老吾老以及人之老」，可在旺旺內部推展，先把這感受深入到集團5、6萬名員工，再推廣到身邊的親戚朋友，對社會盡一份心力，也是把旺旺推崇的緣分與孝道做得更好、更圓滿。

(中國時報)