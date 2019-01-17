幾萬本書變碎紙 出版業苦撐

2019年01月17日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

前年略見起色的出版業，去年又再度往下探底。作家、稻田出版社社長李赫昨（16日）在臉書上貼出書送到回收場銷毀的照片，只見白色的書頁四處堆積，有的已經被切成碎條狀。

李赫表示，「今天到回收場，看到除了我們出版社，還有其他出版社的書，回收場老闆也說，2018年處理的量比過去多了很多很多。」他表示，這次是由於幾年沒處理庫存，一口氣消毀了幾萬本。

李赫表示，「現在環境跟以前不一樣，書被退回進到倉庫裡，多半就沒有再售出的機會。書堆在倉儲的棧板上，一塊棧板一年可能花幾百元，其實只要賣掉一兩本書就能回本，只是往往等了幾年連一本都賣不掉，也只好忍痛銷毀。出版業最殘酷的現場，就在後端」。

出版圈的寒冬，究竟有多「寒」？根據財政部統計資訊，出版營業額從2010年的最高峰367億元之後，一路下滑，2016年僅有185億元，曾在雜誌工作的作家劉揚銘就以數據比較，發現那年出版業者辛辛苦苦整年賣書的185億元，竟然只是7-11一個月的營業額。

時報出版董事長趙政岷也表示，2018年時報出版營收比2017年減少1000萬，下降3％，單書銷售數字的跌幅又更大，「每一年都覺得到谷底了，但還是持續往下探」。

從文化部每年發布的「台灣民眾閱讀及消費行為調查報告」也可以看出，與前幾年同期調查相較，12歲以上全體民眾的平均紙本圖書購書金額，2016年為941.7元，2017年上升到1113.1元，但2018年卻大幅降低，僅有686.3 元。加上去年最暢銷的丹布朗小說《起源》在台灣也沒有賣破10萬本，可見這個冬天對台灣出版業來說還十分漫長。

不過大塊文化總經理吳可明表示，以大塊而言，每年會固定有一定比例要銷毀，但有的出版社是累積長時間一次銷毀，因此回收廠的銷毀數量不一定能當作書市狀況的指標。但從確實的銷售數字來看，出版業的確還是非常辛苦，「以往是一本書印量三千、五千，努力一點衝可以賣破10萬本，現在是印個一、兩千，用同樣的力量做書，頂多也只能賣到2萬本而已」。

(中國時報)